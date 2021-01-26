Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı; 1 ölü, 1 yaralı
|26 Ocak 2021 23:03
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir tekstil mağazasında işyeri sahibi anne ve oğlu yemek yaparken düdüklü tencerenin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında anne ağır yaralanırken, 41 yaşındaki engelli oğlu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Karaova Mahallesi Orhangazi Caddesi Mustafa Birden Sokak üzerinde salgın önlemleri nedeniyle kapalı olan bir tekstil mağazasında işyeri sahibi anne Aysel Altunbaca ile engelli oğlu 41 yaşındaki Mesut Altunbaca birlikte yemek yaparken, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düdüklü tencere patladı. Düdüklü tencerenin patlamasıyla çıkan yangın sonucu alevler tüm mağazayı kaplarken, anne Aysel Altınbacak ağır yaralandı. Oğlu Mesut Altunbaca ise engelli olduğu için kaçamadı ve yanarak can verdi.
Yangının çıkmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne Aysel Altunbaca sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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