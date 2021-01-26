'Ergenekon Davası'nda beraat eden sanığa 18 bin TL tazminat
|26 Ocak 2021 23:29
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Muammer Karabulut, 2008 yılında yazdığı 'FGÖ Dünyanın En Büyük Terör Örgütü' yazısı sonrası 22 Şubat 2008'de gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karabulut, kamuoyunda 'Ergenekon davası' olarak bilinen dava kapsamında 11 ay hapis yattıktan sonra 23 Ocak 2009'da tahliye edildi.
Karabulut, bu süreçte 10 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Yeniden görülen davada, 4 Kasım 2019'da sanıkların tamamı hakkında 'örgüt üyeliği' suçundan beraat kararı verildi.
Bu kararla sanıklara Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tazminat davası açma hakkı doğdu. Beraat eden sanıklardan Muammer Karabulut, Antalya 4. Ağır Caza Mahkemesi'nde, 500 bin lira manevi, 500 bin lira maddi olmak üzere 1 milyon liralık tazminat davası açtı.
Muammer Karabulut, dava dilekçesinde, FETÖ'nün varlığının devlet düzenine karşı olduğunu vurguladı. Karabulut, 'FGÖ Dünyanın En Büyük Terör Örgütü' başlığı ile yazdığı yazıda örgütün, dünyanın en tehlikeli yapılanması olduğunu belirttiğini kaydetti. Karabulut, konuya ilişkin yazıyı da mahkemeye delil olarak sundu.
Bugün görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, Muammer Karabulut'a 5 bin 462 TL maddi, 13 bin TL de manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Muammer Karabulut, tazminat rakamını komik bulduğunu belirterek, kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıyacağını söyledi.
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