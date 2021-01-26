Almanya'da 94,8 milyonluk ikramiye Türk'e isabet etti
|26 Ocak 2021 23:42
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Avrupa'nın en yaygın sayısal loto oyunu olan Eurojackpot'un 94,8 milyon euroluk büyük ikramiyesi, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Rietberg'de yaşayan bir Türk vatandaşına çıktı.
Avrupa'nın en yaygın sayısal loto oyunu olan Eurojackpot'un 94,8 milyon euroluk ikramiyesi, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Gütersloh kentinin Rietberg kasabına yaşayan bir Türk vatandaşına isabet etti. Talihli Türk, Münster'deki Westlotto Genel Merkezi'ne giderek, kuponunu doğrulattı.
Danışmanlık hizmeti verilecek
Westlotto Genel Müdürü Andreas Kötter yaptığı açıklamada, "Kazanan, Eurojackpot'u uzun süredir düzenli olarak oynuyordu. Westlotto'nun ikramiyeyi kazananlardan sorumlu ekibi talihli kişiye, 90 milyon euroyu nasıl kullanmaya devam edeceği konusunda danışmanlık verecek. Bu sadece yeni varlıkların kullanımı değil, aynı zamanda vergi ve yasal konuları da içeriyor" dedi.
Büyük ikramiye 18,75 euroluk kupona isabet etti
Kötter, talihlinin 18,75 euroluk bir kuponla 94.8 milyon euroluk ikramiyeyi kazandığını ifade etti. Kötter, şanlı kişinin oynadığı numaraların 10, 19, 32, 36 ve 46 sayıları ile yedek sayılar olan 4 ve 6'yı doğru tahmin ederek, bu ikramiyeyi kazandığını belirtti. Diğer taraftan büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin güvenlik gerekçesi ile açıklanmadı.
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