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Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, kent genelinde bugün ve yarın etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
 26 Ocak 2021 23:47
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Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde bu akşam ve yarın rüzgarın fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Valilik, kentte yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlara şu uyarıyı yaptı:

"Ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelerle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Memurlar.Net
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