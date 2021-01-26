Karantinayı ihlal eden vatandaş pazarda yakalandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde koronavirüs temaslısı olduğu için evinde karantinada bulunması gereken kişi, pazara girerken yakalandı.
|26 Ocak 2021 23:48
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde koronavirüs temaslısı olduğu için evinde karantinada bulunması gereken kişi, pazara girerken yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kurulan pazarda HES kodu uygulaması gerçekleştirdi.
Ekipler, pazara girmek isteyen M.E.'nin COVID-19 temaslısı olduğu için karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.
Karantina ihlali yaptığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulanan M.E., Amasya Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
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