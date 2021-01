Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 681 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.

Test sayısı 28 milyon 828 bin 496'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350, vefat sayısı 25 bin 344, ağır hasta sayısı 1791 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

- "Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5-7 bin arasında seyreden vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Atama Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sahip olduğu hizmet altyapısının gücü ve sosyal devlet vasfının genişliğinin kriz dönemlerinde çok daha iyi ortaya çıktığına işaret ederek, salgın döneminde sadece sağlık alt yapısının ve Genel Sağlık Sigortası'nın gücünün görülmediğini, aynı zamanda sosyal destek sisteminin kapsayıcılığının da test edildiğini ifade etti.

"Neredeyse bir yıla yaklaşan salgın döneminde hamdolsun yüreklerimizi yakacak ne sağlık krizi ne de sosyal çöküntü görüntülerine şahit olduk." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tam tersine 46 milyar lirayı geçen sosyal koruma kalkanı ödemelerimiz ve geniş bir alanda verdiğimiz desteklerle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık. Bakın dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var. Biz ise hamdolsun şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödeme ile süratle aşılarımızı aldırmaya başladık ve ilk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek. Süratle de aşılamayı başlattık, şu anda devam ediyor. Dünyanın en müreffeh ülkelerinden dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci ülke olarak biz en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık. Bu yılın bütçesinde sosyal destek harcamaları için ayırdığımız rakam 81 milyar lirayı geçiyor. İnşallah her kesimden vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her an yanında olmayı sürdüreceğiz."

- "Gerekli tedbirleri alacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele konusunda daha önce alınan kararların tüm ilgili kurumların katkılarıyla titizlikle hayata geçirildiğini belirtti.

Kovid-19 salgıyla artan dijital bağımlılık ile tütün, nargile bağımlılığı gibi olguları gündemlerine alacaklarını belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlıklarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıkla ilgili yaptıkları araştırmalara ilişkin güncel bilgileri değerlendireceğiz. Bireylerin beden ve ruh sağlığını tahrip eden ve toplum için risk oluşturan her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız. Kovid-19 salgını sonrasında ciddi bir bağımlılık dalgasıyla karşılaşmamak için gereken önlemleri tartışacak ve gerekli tedbirleri alacağız."

Bağımlılığın her türlü salgından daha tehlikeli olduğuna dikkati çeken Oktay, "Kovid-19'dan kendimizi ve sevdiklerimizi koruduğumuz gibi sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddelerden ve dijital bağımlılıktan da korumalıyız. Devletimiz tüm kurumlarıyla yanınızdadır; bağımlılığa feda edeceğimiz tek bir vatandaşımıza gönlümüz razı gelmez. Topyekun bir bilinç ve Kovid-19'a karşı yakaladığımız o mücadele ruhuyla her türlü bağımlılığı yaşamın hücrelerinden söküp atalım. Bağımlılığın azı çoğu, küçüğü büyüğü olmaz. Bugün yeni bir başlangıç yapalım ve özellikle yaygın olan sigara kullanımına son verelim." dedi.

Oktay, bağımlılıkla mücadeleye destek veren vatandaş, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerine teşekkür etti.

- "Tüm süreçlerde vatandaşlarımızı korumayı hedefledik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Atama Töreni'ndeki konuşmasında, sosyal kalkınmanın sosyal hizmetlere, yardımlara ve güvenliğe dair kapsayıcı ve bütüncül yaklaşımlarla mümkün olduğuna dikkati çekti.

Sosyal hizmetleri aileleri, çocukları, kadınları, yaşlıları, engellileri, şehit yakınlarını, gazileri ve toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırdıklarını belirten Selçuk, 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla da ulaşılmadık ihtiyaç sahibi vatandaş kalmaması için sahada olduklarını söyledi.

Sosyal güvenlik sistemini, nüfusun yüzde 99'unu kapsayan bir sisteme dönüştürdüklerini dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Sosyal güvenlik sistemimizin özellikle de genel sağlık sigortacılığının gücünü daha da iyi anladığımız bir salgınla mücadele ediyoruz son aylarda. Sadece Kovid-19 test, tedavi ve bakım hizmetleri için Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşıladığımız ödemeler 6,5 milyar liraya ulaştı. Ayrıca bu süreçte Sosyal Koruma Kalkanı ile de bireyden aileye, aileden topluma uzanan tüm süreçlerde vatandaşlarımızı korumayı hedefledik."

- 80 yaş ve üstündekilerin aşılanması

Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlanan 80 yaş ve üstündekiler, mobil uygulamalar ve internetin yanı sıra Alo 182 hattı üzerinden de randevularını alabiliyor.

Bu yaştakilerin aşılanması sağlık kuruluşlarında yapıldığından, vatandaşların öncelikle aşı randevusu alması gerekiyor.

Randevular, mobil uygulama veya internet üzerinden oluşturulabildiği gibi telefonla da alınabiliyor.

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

- Kayak merkezlerindeki otellerde Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge yayımlandı

İçişleri Bakanlığı kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge yayımladı.

Genelgede, Güvenli Turizm Sertifikası ve otel ile konaklama tesislerine girişte HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildiği, bu tesislerde sadece konaklama yapan müşterilere yönelik hizmet verilebildiği, otel konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) izin verilmemesi hususları düzenlendiği hatırlatıldı.

Salgınla mücadeleye yönelik olarak konaklama tesisleri için getirilen bu düzenlemelere rağmen son günlerde özellikle kayak otellerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olacak organizasyonların ve etkinliklerin (müzikli eğlenceler vb.) düzenlendiği, otel müşterilerinin kontrolsüz şekilde bir araya geldiği, bu etkinliklerde başta maske kullanımı olmak üzere belirlenen kural ve esaslara aykırı hareket edilerek toplum sağlığının ciddi anlamda tehlikeye atıldığının görüldüğü ifade edildi.

Genelgede ayrıca, kayak otellerinin de konaklama tesislerine getirilen kısıtlama tedbirlerine tabi olduklarına işaret edilerek, alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

"İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde konaklama tesisleri için belirlenen tüm kural ve esasların kayak otellerinde de eksiksiz uygulanması sağlanacak.

Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü tedbir alınacak. Bu doğrultuda parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Konaklama tesisleri için getirilen 'açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesi' kuralı, kayak otelleri için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanacak.

Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanı düzenlenip, kayak odalarında fiziki mesafe planına uygun kapasite belirlenecek, çakışmaları önlemek amacıyla kayak odası kullanım periyodları düzenlenecek.

Emanet dolaplarının sosyal mesafe kuralına uygun kullanımı sağlanacak. Konakladığı sürece aynı dolabın aynı misafir tarafından kullanımı sağlanacak. Her misafirin kiralama süresi sona erdikten sonra yeni misafirin kullanımı için emanet dolapları, kayak takımları, baton, kayak ayakkabıları, board ve ayakkabıların temizlik, bakım ve hijyeni sağlanarak kullanıma hazır hale getirilecek.

Kayak otelleri ve tesislerinde Kovid-19 tedbirlerine uyulması hususu, valilik ve kaymakamlıklarca il ve ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri marifetiyle düzenli olarak denetlenecek.

Vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak."

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek."

Genelgede, belirlenen esaslara aykırı davrandığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyette bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesisleri hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacağı da belirtildi.

- Türkiye Adalet Akademisi'nden kan bağışı

Türkiye Adalet Akademisi, Kovid-19 salgını nedeniyle kan merkezleri stoklarında yaşanan sıkıntının giderilebilmesine destek için kan bağışında bulundu.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, Akademi yerleşkesinde eğitim alan hakim ve savcı adayları ile öğretim görevlileri ve personele kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıldı.

Türk Kızılay iş birliğinde başlatılan kampanya kapsamında yerleşkede oluşturulan platformda, hakim ve savcı adayları ve personel kan bağışında bulundu.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, verdikleri destekle kan ihtiyacına önemli oranda katkı sağlanacağını belirterek Türk Kızılay ile yaptıkları kan bağışı iş birliğinin gelenekselleştiğini ifade etti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Ülkemiz koronavirüsle mücadele ederken kan merkezlerimizin kan stokları ciddi anlamda azaldı. Adalet Akademisinin tüm personeli, hakim ve savcı adayları ile koronavirüse karşı başlatılan bu mücadelede yerini aldı. Çağrılarımıza kayıtsız kalmayan duyarlı tüm adaylarımıza ve personelimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim."