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Saldırıya uğrayan gemideki Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi İstanbul'a getirildi.
 27 Ocak 2021 06:30
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Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi İstanbul'a getirildi.

Gabon'un başkenti Librevil'den kalkan ve İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarının (THY) TK589 sayılı tarifeli uçağı saat 04.30 sıralarında, İstanbul Havalimanı'na indi. Uçağın kargo bölümünden alınan Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi, nakil aracına konuldu.

Cenazenin, THY'nin İstanbul-Bakü seferini yapan uçakla saat 07.30'da Azerbaycan'a gönderileceği bildirildi.

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu bir kişi öldürülmüştü. Gemi, üç personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.
Anadolu Ajansı
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