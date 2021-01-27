1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ters yöne girip soğan yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
 27 Ocak 2021 06:39
+Aa- Yazdır
Ters yöne girip soğan yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Uşak-İzmir kara yolu Soğanlı Mahallesi yol kavşağında ters yöne giren 45 SD 689 plakalı otomobilin sürücüsü Polat Güral (26), Samet Ağırcan'ın kullandığı seyir halindeki 06 PMG 62 plakalı soğan yüklü kamyon ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine acil servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen acil servis ekipleri otomobil sürücüsü Polat Güral'ın öldüğünü tespit etti. Otomobilde yolcu olarak bulunan Aykut Gümüşsol kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kamyon sürücüsü Samet Ağırcan ise kazada yara almadı.

Kazada yaralanan Aykut Gümüşsol, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Güral'ın cenazesi olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Öğretmene canlı ders sırasında 'karikatür' baskını
27 Ocak 2021 08:05		 Sobadan zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi
27 Ocak 2021 06:47
Üniversite öğrencisinin feci ölümü! Gözyaşları sel oldu
26 Ocak 2021 23:40		 Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı; 1 ölü, 1 yaralı
26 Ocak 2021 23:03
Eşinden kalan miras ile evlenmek isteyen kişi dolandırıldı
26 Ocak 2021 20:53		 Hız denemesi yaptığı görüntüleri kaydetmişti, önceki gün geçirdiği kazayla hayatını kaybetti
26 Ocak 2021 18:12
Yolda yürüyen 3 kişiyi bıçaklayan kağıt toplayıcısı tutuklandı
26 Ocak 2021 18:02		 Eşinden kalan miras parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı
26 Ocak 2021 17:39
İki şüpheli tuvaletine gizlendikleri marketi soydu
26 Ocak 2021 17:18		 Mersin polisi uyuşturucuyla mücadelede Türkiye birincisi oldu
26 Ocak 2021 16:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:22 - Üretimde ilk beşteyiz: Hiç üretmeyen Almanya'dan pahalı tüketiyoruz08:15 - Bakan Selçuk'tan öğrencilere çağrı: O tarihte okulda olun08:12 - Korana bu köye giremedi! Muhtar sırrını anlattı08:10 - Tarlada 2 filede 12 TL! Akılalmaz fiyatlar...08:05 - Öğretmene canlı ders sırasında 'karikatür' baskını07:58 - Sebze-meyvede 'seçmeceye' sınır geliyor
07:58 - Defne Samyeli'ne haciz şoku07:50 - Kurslarda yüz yüze eğitim karmaşası07:44 - Sağlık çalışanına şiddete bakanlık müdahalesi07:35 - İnternetten alışveriş arttı: Kota'lı kargo!07:28 - CHP'de mektup kavgası07:18 - Cezalar stokçunun canını yakmalı
07:09 - Sahte fatura için yeni düzenleme07:00 - Taslak hazır: İşte hukuk reformunun satır başları06:55 - Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun ve şiddetli yağış geliyor06:47 - Sobadan zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi06:39 - Ters yöne girip soğan yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
06:30 - Saldırıya uğrayan gemideki Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Türkiye'ye getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Youtuber Fariz hakkında gözaltı kararı verdi
Taslak hazır: İşte hukuk reformunun satır başları
Dijitalleşen YÖK aldığı icracı kararları erişime açmalı!
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun ve şiddetli yağış geliyor
Kar, Balkanlardan giriş yaptı. Edirne beyaza büründü
Çocuk kreşten çıkıp parka giderse kreş sorumlu mudur?
Öğretmene canlı ders sırasında 'karikatür' baskını
Antalya tatili için tarih dolu bir alternatif... Side
Bakan Selçuk'tan öğrencilere çağrı: O tarihte okulda olun
Cezalar stokçunun canını yakmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çift yarık deneyi 2
oğuz boyları 1
oturak varken masaya oturan insan 3
sebepsiz yere gülmek 1
sinyal vermeyen sürücüler 2
memurlar.net sözlük 1
araba camının buharlanması 1
Güvenilecek erkek 2
kulakların pasını silmek 1
türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 4
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Koçarlı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Şırnak Belediyesi 8 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 55 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam