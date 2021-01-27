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Sobadan zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi
Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdi.
|27 Ocak 2021 06:47
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Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Esentepe Mahallesi'nde oturan Yaşar (67) ve Keziban Şişli'den (65) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kapıyı kırarak eve giren ekipler, yaşlı çifti hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Cenazeler, incelemenin ardından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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