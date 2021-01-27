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Sahte fatura için yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması beklenen Yargı Reformu Paketinde, uzun zamandır tartışma konusu olan, Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 359'uncu maddesinden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik düzenleme de olacak.
 27 Ocak 2021 07:09
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Sahte fatura için yeni düzenleme

Bu kapsamda vergi kaçakçılık ve suçlarına ilişkin uzun süreli hapis cezalarında yeni bir adım atılacak. Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlarda "VUK359 mağdurları" taleplerini dile getiriyordu.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenleme ile; sahte fatura suçuna her takvim yılı için ayrı ayrı verilen hapis cezalarının zincirleme suç kapmasına alınarak "faile tek bir ceza verilmesi" öngörülüyor.

AK Parti kaynakları "Her takvim yılında işlenen aynı suça ilişkin ceza ayrı ayrı tatbik edilince, 25 yıla varan hapis ortaya çıkıyor. Bu nedenle binlerce kişi mağduriyet yaşıyor. Amacımız vergi kaçakçılığını veya sahte fatura kullanımını affetmek değil. Orantısızlığı ortadan kaldırmak. Daha adil olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Yücel Kayaoğlu
Türkiye
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