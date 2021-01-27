CHP'de mektup kavgası
|27 Ocak 2021 07:28
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CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında dost kavgası başladı. Çelebi'nin parti yönetimine gönderdiği mektubu eleştiren Kaftancıoğlu, "Silivri cezaevinden çıktığında ilk beni ziyaret etti" dedi. Kaftancıoğlu'nun bu göndermesine yanıt gecikmedi. Çelebi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beni cezaevinde zannetmesi trajikomik" ifadesini kullandı.
DOSTLUĞUMUZ OLUŞMAZDI
Kaftancıoğlu, katıldığı bir televizyon programında "Atatürk ile sorunu olanla bırakın siyaset yapmayı, evine gidip dostluk yapmayı dahi doğru bulmam. Mehmet Ali Bey'in benimle siyaset yapmaktansa öncelikli olarak dostluk yapmaması lazımdı. Mehmet Ali Bey Silivri zindanlarında haksız tutulduktan sonra ziyaret etiği ilk yerlerden biri benim evimdir ve çok da kıymetlidir. Çelebi'nin Atatürk ile sorunum olduğunu düşündüğünü sanmıyorum. Eğer öyle olsaydı bir dostluğumuz oluşmazdı" dedi.
TRAJİKOMİK YANITI
Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına Çelebi'den cevap gecikmedi. Kaftancıoğlu'nun kapatılan FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesine verdiği röportajı alıntılayan Çelebi, "Katledilen aydınımız Ümit Kaftancıoğlu anmasına katılıp, gelini olduğu için hanımefendiyi tanıdım. Cezaevinden tanımam. Aynı PM'de görev yaptığı birini cezaevinde zannetmesi trajikomik. Abimle tanışıklığı sebebiyle evine bir kez gittim" mesajını paylaştı.
Nur Banu Aras
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