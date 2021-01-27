İnternetten alışveriş arttı: Kota'lı kargo!

Tüketiciler, kargo şubelerinde 'kota' uygulamasıyla karşı karşıya kalıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte tüketicilerin e-ticaret kullanım oranı yükseldi. E-ticaretle kargo şirketlerinin yükü artarken, tüketicilerin de şikayetleri arttı. Tüketici şikayetleri e-ticaret sektörüne negatif algı oluşturuyor. Son dönemde birçok tüketici kargo şirketlerinin kota uyguladığını belirtiyor.

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'in haberine göre; E-ticaret sitelerinden aldıkları ürünleri iade etmek isteyen tüketiciler kargo şubelerine gittiğinde 'günlük kota doldu' deniliyor. Kargo firmalarının kota uygulamalarına 2019 yılında başladığı belirtilirken bunun nedeni olarak ise özel indirim dönemlerinde yaşanan yoğunlukların önüne geçmek olduğu ifade ediliyor. Bazı e-ticaret siteleri müşterilerini mağdur etmemek için kargo yoğunlukları nedeniyle cayma hakkı sürelerini uzatabiliyor.

Süre uzatılabilir

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kargo firmalarının kota uygulamalarına 2019'da başladıklarını belirtti. Ekmekçi, özel indirim dönemlerinde yaşanan sorunların önüne geçmek için başlatılan adımlardan birinin kota uygulaması olduğunu söyledi. Tüketiciler için yaşanan problemlerin azaltılması adına birden fazla kargo şirketi üzerinden iade işlemi yapılabilmesi, iade teslim noktalarının artırılması konusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Ekmekçi, "Tüketiciler, cayma hakkına göre 14 gün olan iade hakkını kaybetmemeleri için böyle durumlarda ürünleri aldıkları platformlar veya e-ticaret siteleri ile iletişime geçip durumu bildirip iade süresinde uzatma talep edebilirler" dedi.

Şikayetler artıyor

Online şikayet platformlarına birçok tüketici konuyla ilgili başvuru yapıyor. Şikayetlerde tüketicilerin bir kısmı her gün kargo şubesine gitmek zorunda kaldığını belirtirken bir kısmı ise cayma süresinin dolduğunu ve ürün iadesi yapamadığını dile getiriyor. Öte yandan ikinci el ürün satan satıcılar ise alıcıya ürünü belirtilen sürede gönderemedikleri için mağdur olduklarını belirtiyor. Aynı zamanda tüketiciler kota sorunu nedeniyle birkaç kere kargo şubesine gitmek zorunda olduklarını da ifade ediyor.

Yeni teslimat noktaları...

E-ticaret şirketlerinin lojistik alt yapılarında geçen yıl sistemlerini geliştirmek adına yeni yatırımlar yaptıklarını belirten ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, şöyle konuştu:

"2021 yılı teslimat konusunda yenilikçi iş modellerinin yılı olacak. On binlerce e-ticaret teslimat noktasının hayata geçmesi hedefleniyor. Bu kapsamda AVM'ler, esnaf ve benzin istasyonları teslimat noktası olabilecek. Bu yeni düzenlemelerle lojistik alanındaki istihdamın da iki kat artmasını bekliyoruz."

'Tüketiciler cayma hakkından vazgeçiyor'

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin kargo şirketlerindeki kota gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığında cayma hakkından vazgeçtiğini belirtti. Ağaoğlu, "Kargo şubeleri kota nedeniyle tüketicinin kargosunu alamıyor. Tüketici eğer bunu belgeleyip satıcıyla iletişim geçerse 'kargo şirketi gelip teslim ettiği adresten iade ürünümü alsın' diyebilir" dedi. Ağaoğlu, şöyle devam etti:

Tüketiciler, kargo şubelerinde 'kota' uygulamasıyla karşı karşıya kalıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte tüketicilerin e-ticaret kullanım oranı yükseldi. E-ticaretle kargo şirketlerinin yükü artarken, tüketicilerin de şikayetleri arttı. Tüketici şikayetleri e-ticaret sektörüne negatif algı oluşturuyor. Son dönemde birçok tüketici kargo şirketlerinin kota uyguladığını belirtiyor.

E-ticaret sitelerinden aldıkları ürünleri iade etmek isteyen tüketiciler kargo şubelerine gittiğinde 'günlük kota doldu' deniliyor. Kargo firmalarının kota uygulamalarına 2019 yılında başladığı belirtilirken bunun nedeni olarak ise özel indirim dönemlerinde yaşanan yoğunlukların önüne geçmek olduğu ifade ediliyor. Bazı e-ticaret siteleri müşterilerini mağdur etmemek için kargo yoğunlukları nedeniyle cayma hakkı sürelerini uzatabiliyor.

Yeni teslimat noktaları...

E-ticaret şirketlerinin lojistik alt yapılarında geçen yıl sistemlerini geliştirmek adına yeni yatırımlar yaptıklarını belirten ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, şöyle konuştu:

"2021 yılı teslimat konusunda yenilikçi iş modellerinin yılı olacak. On binlerce e-ticaret teslimat noktasının hayata geçmesi hedefleniyor. Bu kapsamda AVM'ler, esnaf ve benzin istasyonları teslimat noktası olabilecek. Bu yeni düzenlemelerle lojistik alanındaki istihdamın da iki kat artmasını bekliyoruz."

Kota uygulaması nedir?

Kargo şirketleri, çalıştıkları e-ticaret siteleri için günlük kargo kotası belirliyor. Bu kargo kotası dolduğu takdirde tüketici iade yapacağı e-ticaret sitesine ürününü geri gönderemiyor ya da ikinci el ürün satacaksa alıcıya göndereceği ürünü kargoya veremiyor.