Kurslarda yüz yüze eğitim karmaşası
|27 Ocak 2021 07:50
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başladı. Ancak uygulamanın ilk 5 gününde, öğrenciler bazı sorunlarla karşılaştı.
Milliyet'ten Seyfettin Ersöz ve Hande Atılgan'ın haberine göre; Daha önce yayımlanan genelgelere göre, gün içinde sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 20 yaş altı çocuklar ve gençler, bu süre içinde öğrenci kartları ile toplu taşıma araçlarını kullanamıyor, ancak veli nezaretinde yolculuk yapabiliyor.
Sorunun çözümüne ilişkin valiliklere ek bir genelge gönderilmedi ancak vali ve kaymakamlıklardan öğrencilere kolaylık sağlanması istendi.
12. sınıf öğrencisi Başak Sude Kilci, "Dershaneye giden öğrenciler için kartlarımızın kullanıma açılmasının doğru olacağını düşünüyorum" derken, 12. sınıf öğrencisi Gökçe K. ise, "Sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi benim gibi çoğu öğrencinin toplu taşımada ya da herhangi bir yerde sıkıntı yaşamamasını sağlar" ifadelerini kullandı.
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