1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kurslarda yüz yüze eğitim karmaşası

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başladı. Ancak uygulamanın ilk 5 gününde, öğrenciler bazı sorunlarla karşılaştı.
 27 Ocak 2021 07:50
+Aa- Yazdır
Kurslarda yüz yüze eğitim karmaşası

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başladı. Ancak uygulamanın ilk 5 gününde, öğrenciler bazı sorunlarla karşılaştı.

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz ve Hande Atılgan'ın haberine göre; Daha önce yayımlanan genelgelere göre, gün içinde sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 20 yaş altı çocuklar ve gençler, bu süre içinde öğrenci kartları ile toplu taşıma araçlarını kullanamıyor, ancak veli nezaretinde yolculuk yapabiliyor.

Sorunun çözümüne ilişkin valiliklere ek bir genelge gönderilmedi ancak vali ve kaymakamlıklardan öğrencilere kolaylık sağlanması istendi.

12. sınıf öğrencisi Başak Sude Kilci, "Dershaneye giden öğrenciler için kartlarımızın kullanıma açılmasının doğru olacağını düşünüyorum" derken, 12. sınıf öğrencisi Gökçe K. ise, "Sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi benim gibi çoğu öğrencinin toplu taşımada ya da herhangi bir yerde sıkıntı yaşamamasını sağlar" ifadelerini kullandı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk'tan öğrencilere çağrı: O tarihte okulda olun
27 Ocak 2021 08:15		 MEB, mazerete bağlı nakil başvurusunu uzattı
26 Ocak 2021 18:07
2020 YLSY'yi kazanan öğrenciler açıklandı
26 Ocak 2021 16:28		 Bakan Selçuk'tan öğretmenlere: Teşekkürü hak ediyorsunuz
25 Ocak 2021 17:02
MEB, öğretmenlerin mesleki çalışma haftasını ne zaman açıklayacak?
25 Ocak 2021 11:05		 MEB, sınavlarda öğrencilere internet erişim desteği verecek
24 Ocak 2021 17:53
Bakan Selçuk'tan videolu online eğitim açıklaması
24 Ocak 2021 14:44		 MEB'in analiz ve değerlendirme raporları 10 milyon kez indirildi
24 Ocak 2021 11:23
Yüz yüzenin ilk adımı: 8. ve 12. sınıflara hafta sonu özel izin
23 Ocak 2021 10:33		 MEB özel eğitimde ücretli öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi verecek
23 Ocak 2021 10:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:22 - Üretimde ilk beşteyiz: Hiç üretmeyen Almanya'dan pahalı tüketiyoruz08:15 - Bakan Selçuk'tan öğrencilere çağrı: O tarihte okulda olun08:12 - Korana bu köye giremedi! Muhtar sırrını anlattı08:10 - Tarlada 2 filede 12 TL! Akılalmaz fiyatlar...08:05 - Öğretmene canlı ders sırasında 'karikatür' baskını07:58 - Sebze-meyvede 'seçmeceye' sınır geliyor
07:58 - Defne Samyeli'ne haciz şoku07:50 - Kurslarda yüz yüze eğitim karmaşası07:44 - Sağlık çalışanına şiddete bakanlık müdahalesi07:35 - İnternetten alışveriş arttı: Kota'lı kargo!07:28 - CHP'de mektup kavgası07:18 - Cezalar stokçunun canını yakmalı
07:09 - Sahte fatura için yeni düzenleme07:00 - Taslak hazır: İşte hukuk reformunun satır başları06:55 - Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun ve şiddetli yağış geliyor06:47 - Sobadan zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi06:39 - Ters yöne girip soğan yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
06:30 - Saldırıya uğrayan gemideki Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Türkiye'ye getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Youtuber Fariz hakkında gözaltı kararı verdi
Taslak hazır: İşte hukuk reformunun satır başları
Dijitalleşen YÖK aldığı icracı kararları erişime açmalı!
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun ve şiddetli yağış geliyor
Kar, Balkanlardan giriş yaptı. Edirne beyaza büründü
Çocuk kreşten çıkıp parka giderse kreş sorumlu mudur?
Öğretmene canlı ders sırasında 'karikatür' baskını
Antalya tatili için tarih dolu bir alternatif... Side
Bakan Selçuk'tan öğrencilere çağrı: O tarihte okulda olun
Cezalar stokçunun canını yakmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükten emekli olma koşulları 6
sebepsiz yere gülmek 1
ılılılılılılılılılılılılı 1
ikame 1
gayda 2
figan sevdasıdır deli bülbülün 1
cuma akşamı eve girip pazartesi sabahına kadar çıkmamak 2
Fenerbahçe'den sağlık çalışanlarına jest 1
Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim 2
İngiliz kraliyet Orkestrasının Sezen Aksu Şarkılarını Çalması 6
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Koçarlı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Şırnak Belediyesi 8 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 55 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam