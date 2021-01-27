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Korana bu köye giremedi! Muhtar sırrını anlattı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı 183 nüfuslu Karayayla köyünde salgın başladığından bu yana hiç koronavirüs vakası görülmedi.
 27 Ocak 2021 08:12
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Korana bu köye giremedi! Muhtar sırrını anlattı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı 183 nüfuslu Karayayla köyünde salgın başladığından bu yana hiç koronavirüs vakası görülmedi. Nasıl mı? Muhtar Nevzat Öztürk anlatıyor...

MİSAFİRLİĞİ KESTİK

"Köylümüzün komşu geliş- gidişlerini kestik, kimse kimseye misafirliğe gitmedi. Özellikle köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarına devamlı uyarıda bulunduk. Köy dışında yaşayanların anne-babalarının ihtiyaçlarını karşıladık, evlatlarının yokluğunu hissettirmedik, bir evlatları da biz olduk. Ne kadar ihtiyaçları varsa birlikte temin ettik.

KOMŞUYA GİDEN OLMADI

İnsanlar evden çıkmamaya özen gösterdi bu süreçte. Komşu ziyaretleri yapmıyorlar. Evde çok sıkılan olduğu zaman kıra vurdular kendilerini, kırda gezdiler. Göletimiz var, oraya gittiler. Kimse kimseye yaklaşmadan, mesafeye çok dikkat etti.

KÖY MEYDANINA DEZENFEKTAN

Köy meydanına bir de dezenfektan makinesi koyduk ve hiç boş bırakmadık. Her gelen ellerini dezenfekte etti. Yani işin püf noktası maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak ve komşu ziyaretlerini kesmek oldu.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYORUZ

İnsanlara 'Köye gelmeyin' dedik. Bize saygı gösterdiler. Herkes annesi ve babasına olan sevgisini gösterdi, gelmedi. Anne ve babasını köy dışından görmek isteyen olursa eve gidip görüntülü arayıp, gösteriyoruz. Bu şekilde de önlem aldık. Hastalık bitene kadar bu illet hastalığı köyümüze sokmamaya devam ediyoruz.

HES KODU SORUYORUZ

Köye gelmek isteyenlere HES kodu sorgulaması yapıyoruz. Arkadaşlarımız bize telefon etmeden gelmezler. HES kodu soruyorum, herhangi bir hastalık belirtisi varsa gelmeyin diyorum. Onlar da uyuyorlar.

MASKESİZ ÇIKMIYORUZ

Maskesiz hiç kimse sokağa çıkmaz. Evde hayvanlarına bakarken bile maske takarlar.
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