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Bakan Selçuk'tan öğrencilere çağrı: O tarihte okulda olun

Bakan Selçuk, çevrimiçi olarak bir araya geldiği 81 ilden 81 öğrenciye seslenerek, '15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz.' dedi.
 27 Ocak 2021 08:15
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Bakan Selçuk'tan öğrencilere çağrı: O tarihte okulda olun

Türkiye uluslararası başarı elde etti. Listeye girmemizin ardından Bakan Selçuk'tan açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Türkiye'nin uluslararası eğitim başarılarını değerlendiren TIMSS ve PISA'daki başarısıyla ilgili, "Performans iyileşmesi Türkiye'nin tüm bölgelerine yayıldı" dedi. Öğrencilerin başarısının arkasındaki faktörlere değinen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA ile ilgili de önemli açıklama ve tespitlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan çok önemli değerlendirme ve açıklamalar geldi. Türkiye uluslararası eğitim başarılarını değerlendiren TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Bilimleri Araştırması) ve PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) uygulamalarında yine üst sıralarda yer aldı.

Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin her geçen yıl üst sıralara tırmanmasının sırrını SABAH'a anlatan Bakan Selçuk EBA ile ilgili de ifadelerin yer aldığı son dakika açıklamalarında özetle şunları söyledi:

TÜM BÖLGELERE PERFORMANS ARTTI: Türkiye 1999 yılından bu yana bu araştırmalara katılıyor. TIMSS 2019 uygulamasına dördüncü sınıf düzeyinde 58, sekizinci sınıf düzeyinde ise 39 ülke katıldı. Türkiye, TIMSS 2019 uygulamasında şu ana kadar katıldığı tüm uygulamalara göre en yüksek performansı gösterdi.

ÜST VE İLERİ YETERLİLİKTEKİ ÖĞRENCİ SAYIMIZ ARTTI

TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktasının yani 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkarken üst ve ileri yeterlik düzeylerindeki öğrenci oranları arttı. Ayrıca performans iyileşmesi Türkiye'nin tüm bölgelerine yayıldı. Giderek artan bu kısmi iyileşme hepimizi memnun ediyor. Peki, ne değişti de Türkiye böylesi bir yükseliş yakaladı?

EBA ÇOCUKLARI ÖĞRENCİ VE ÖĞRENME DİSİPLİNİ İÇERİSİNDE TUTTU, BAŞARI GELDİ

Öncelikle kurduğumuz ölçme değerlendirme merkezleri, uluslararası standartlardaki yeni nesil sorular, hızlı bir yükselişe geçen öğretmen eğitimleri, EBA'nın çocukları dijital içeriklerle pek çok yönden geliştirerek bir öğrenci ve öğrenme disiplini içerisinde tutması, fiziki iyileştirmeler ve TIMSS konusundaki farkındalık oluşturma çalışmalarını bu başarıdaki etkenler olarak sıralayabiliriz.

ÇALIŞMALAR UZUN ZAMANDIR SÜRÜYOR

Tabii TIMSS 2019'da Türkiye'nin çıktığı bu basamaklarda benden önce görev yapan Sayın Bakanımız Nabi Avcı'nın, Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz'ın ve ekiplerinin gösterdiği gayreti de anmak ve kendilerine tekrar teşekkür etmek isterim.

EĞİTİM SİSTEMİNİN MR'INI ÇEKER

Bu tür araştırmalar, bir bakıma eğitim sistemlerinin MR'ını çeker. Eğitimde kalite artışımızın, bağımsız uluslararası araştırmalarla tescillenmesini bu yüzden önemsiyoruz. TIMSS 2019'un bizim açımızdan en mühim sonuçlarından biri tüm sosyoekonomik seviyelerde artışın hemen hemen aynı olmasıdır. Bize bu gururu yaşatan ülkemin güzel çocuklarına, onların fedakar öğretmenlerine, ailelerine ve Milli Eğitim camiamızın her bir çalışanına yürekten teşekkür ediyorum.

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN ÖĞRENCİLERE: O TARİHTE OKULDA OLUN

Uzaktan eğitim ile uzun süredir eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden okullarımızın yüz yüze eğitim için açılış tarihi ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelmişti. Bakan Selçuk, çevrimiçi olarak bir araya geldiği 81 ilden 81 öğrenciye seslenerek, "15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." dedi.

BURAK ÇELİK
Sabah
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