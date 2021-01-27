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Kaçak etüt merkezinde kız çocuğuna taciz iddiasına soruşturma

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medya üzerinden kaçak olarak eğitim yapılan bir etüt merkezinde kız çocuğuna tacizde bulunulduğu iddiasına ilişkin yapılan paylaşımlar sonrası Kaymakamlık, adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.
 27 Ocak 2021 08:29
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Kaçak etüt merkezinde kız çocuğuna taciz iddiasına soruşturma

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medya üzerinden kaçak olarak eğitim yapılan bir etüt merkezinde kız çocuğuna tacizde bulunulduğu iddiasına ilişkin yapılan paylaşımlar sonrası Kaymakamlık, adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden kaçak olarak çalıştırılan bir etüt merkezinde kız çocuğunun tacize uğradığı paylaşımlarının ardından İskenderun Kaymakamlığı konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Sosyal medyadaki iddialara ilişkin, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Ocak 2021 Salı günü çeşitli sosyal medya paylaşımlarında yer verildiği tespit edilen; 'İskenderun'da izinsiz kaçak eğitim yapılan bir etüt merkezinde bir kız çocuğuna taciz' iddiası üzerine; olayla ilgili olarak İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'idari soruşturma' açılmış olup, ayrıca da İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca 'adli soruşturma' başlatılmıştır. Söz konusu olay adli-idari merciler tarafından titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir."
DHA
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