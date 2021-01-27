1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
 27 Ocak 2021 08:46
+Aa- Yazdır
Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüsle mücadelede önemli kararların ele alındığı Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleşiyor.

6,5 milyon Sinovac aşısının Türkiye'ye gelmesinin ardından kritik toplantıda aşılama programının ve alınan tedbirlerin kaldırılıp kaldırılmayacağının değerlendirilmesi bekleniyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Havalimanı'ndaki adliye, yolcu mağduriyetinin önüne geçiyor
27 Ocak 2021 10:13		 495 firmaya 'fahiş fiyat' cezası
27 Ocak 2021 09:39
Sebze-meyvede 'seçmeceye' sınır geliyor
27 Ocak 2021 07:58		 Sağlık çalışanına şiddete bakanlık müdahalesi
27 Ocak 2021 07:44
Horoz dövüşü yaptıran kişiye 105 bin lira para cezası
26 Ocak 2021 20:02		 Akıllı cep telefonu üretimine ithalatta gözetim muafiyeti
26 Ocak 2021 20:01
KKTC, korona sebebiyle tam kapanmaya gidiyor
26 Ocak 2021 17:50		 İstanbul Valiliğinden 'Açık Kapı' uygulamasına ilişkin açıklama
26 Ocak 2021 16:28
Kış lastiği denetimlerinde 17 bin 439 trafik kural ihlali tespit edildi
26 Ocak 2021 16:18		 Bakan Gül paylaştı: e-Duruşma uygulanan mahkemelerin sayısı artıyor
26 Ocak 2021 16:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:24 - Öldürülen teröristlerin ailelerine para aktarılmış10:13 - İstanbul Havalimanı'ndaki adliye, yolcu mağduriyetinin önüne geçiyor10:05 - Borsa güne yatay başladı10:05 - Askeri okullara öğrenci almak için başvuru kılavuzu yayımlandı10:03 - Cüneyt Özdemir, YouTuber'lıktan sonra dizi işine de giriyor10:01 - Dikkat! İsimsiz çiçek gönderimi taciz sayılabilir
10:00 - MEB, yönetici atama yönetmeliğini değiştirecek mi?10:00 - O fotoğraf kafa karıştırdı! Aykut Kocaman Çukur dizisinde mi oynayacak?09:49 - Devletin gizli bilgilerini temin ederek açıklayan 4 şüpheli gözaltında09:46 - 'Milletvekilleri aşılanacak' iddialarına yalanlama09:43 - 5 çocuğun camide yangın tüpüyle tehlikeli oyunu09:39 - 495 firmaya 'fahiş fiyat' cezası
09:37 - Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e 'kalleşlik' suçlaması09:29 - Türkiye, Afganistan'a ulaştırma alanında destek verecek09:26 - Mahkeme o sözleri affetmedi! Arto, Çağla Şıkel'e 10 bin TL ödeyecek09:17 - Korona ile mücadelenin simgesi olmuştu! Yoğun bakımdaki zorlu mücadeleyi anlattı09:15 - Hukuk reformunda hakim ve savcılara sosyal medya yasağı
09:05 - Dolar güne yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Youtuber Fariz hakkında gözaltı kararı verdi
Bakan Selçuk'tan öğrencilere çağrı: Bu tarihte okulda olun
Hukuk reformunda hakim ve savcılara sosyal medya yasağı
SGK Borçlarını yapılandıranlar kazanıyor
Öğretmene canlı ders sırasında 'karikatür' baskını
Tarlada 2, filede 12 TL, bahane hazır... Ürün kurudu, sel oldu, kar yağdı
Konutta yatırımcısını sevindiren üç ilçe
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun ve şiddetli yağış geliyor
'Mühim olan fiyat değil; ayçiçek yağına ulaşabiliyor olmak'
Üretimde ilk beşteyiz: Hiç üretmeyen Almanya'dan pahalı tüketiyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anafor 2
ne yesem sendromu 1
1837837 1
cuma akşamı eve girip pazartesi sabahına kadar çıkmamak 2
koronanın bize öğrettikleri 2
duş telefonu 1
levrek 1
sizlere ömür 1
formulaz 1
Baba evinde prensesler gibi olmak 4
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Koçarlı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Şırnak Belediyesi 8 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 55 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam