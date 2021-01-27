Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
|27 Ocak 2021 08:46
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Koronavirüsle mücadelede önemli kararların ele alındığı Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleşiyor.
6,5 milyon Sinovac aşısının Türkiye'ye gelmesinin ardından kritik toplantıda aşılama programının ve alınan tedbirlerin kaldırılıp kaldırılmayacağının değerlendirilmesi bekleniyor.
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