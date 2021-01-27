Belediyenin barınağında aç bırakılan köpekler birbirini yedi
|27 Ocak 2021 08:49
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Demre Hayvan bakımevinde köpeklerin açlıktan birbirini parçaladığı ve kimsenin de duruma müdahale etmediği görüntüler şok etkisi yaptı. Hayvanseverler İYİ Partili belediyenin köpekleri toplayıp barınağa kapattığını, ancak bakımlarının yapılmadığını söyledi. Barınakların bakımsızlıktan döküldüğünü ifade eden hayvanseverler, köpeklere veterinerlik hizmeti verilmediğini de öne sürdü. Tel örgülerle çevrili barınakta aç bırakılan hayvanların birbirini yediği dile getirildi. Konuyla ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde aç kalan hayvanların birbirlerini parçaladığı anlar saniye saniye kayıt altına alındı.
BÖYLE YAPILMAZ
Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hayvanların Sesi Derneği Başkan Yardımcısı Ayşegül Telli, "Bu görüntüleri çeken kişi bize ulaştı. Aynı gün sosyal medyada paylaştık. Demre Belediyesi'ni aradık, ancak hiçbir şekilde ulaşamadık, karşılık alamadık. Biz belediyelerin bu şekilde hayvan toplamasından, sağlıklı hayvanları ve yavruları kapalı kapılar arkasına tıkmalarından rahatsızız. Barınaklardaki köpeklerin, savaşamadıkları, mücadele edemedikleri bulaşıcı hastalıkları da var. Belediyeler bakamayacakları hayvanları toplamasınlar. Demre Belediyesi'ne ait barınakta hayvanlar birbirlerini parçalıyor, ancak bir tek kişi bile müdahale etmiyor" dedi.
İlk değil
Ayşegül Telli, "Hayvanları kapatmasınlar, sokakta doğal hayatlarını yaşasınlar. Halk da zaten bunu istiyor. Ayrıca, Antalya Demre ile ilgili bu söylentiler daha önce de vardı. Bir hayvanseverin barınağın yanından geçtiği sırada birbirini parçalayan köpekleri görmesi ve görüntüye alması da bunun doğru olduğunu kanıtladı. Biz Hayvanların Sesi Derneği olarak konuyla ilgili tüm makamlara başvurularımızı yaptık, şikayetlerimizi dile getirdik. Bunun takipçisi olacağız. Sokak hayvanları için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Yasin Yılmaz
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