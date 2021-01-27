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TEM'de fırtına tabelayı devirdi: Yoğun trafik oluştu

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda fırtına nedeniyle devrilen tabela, trafikte yoğunluğa yol açıyor. Hasdal-Göktürk bağlantı yolundaki olay nedeniye 3 şerit trafiğe kapandı.
 27 Ocak 2021 08:54
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TEM Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Tabelayı kaldırma çalışmaları sürerken, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM-Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda bulunan yön tabelası rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ekipler tabelayı kaldırmak için çalışma başlattı. Bölge de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İhlas Haber Ajansı
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