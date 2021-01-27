3 emekli tuğgeneral ile 1 mahrem imama FETÖ'den gözaltı
|27 Ocak 2021 08:58
|+Aa- Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında 3'ü emekli tuğgeneral, 1'i mahrem sorumlu olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, MİT'in bildirimi üzerine yapılan çalışma sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 3'ü emekli tuğgeneral, 1'i mahrem sorumlu olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin Ankara ve daha önce görev yaptıkları iller genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları ile bağlı oldukları mahrem sorumluların kullanımındaki operasyonel hatlarla sivil sorumlular ile iletişim sağladıkları ve haberleştiklerinin tespit edildiği ifade edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öldürülen teröristlerin ailelerine para aktarılmış
27 Ocak 2021 10:24
|İzmir'de terör operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
27 Ocak 2021 04:58
|İstanbul'da 14 adreste DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi
27 Ocak 2021 04:05
|Kayseri'de 2 FETÖ sanığına örgüte yardımdan hapis cezası
26 Ocak 2021 15:13
|Kapatılan Samanyolu TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Çalık'a 'FETÖ üyeliği'nden hapis
26 Ocak 2021 14:00
|MİT tırlarının durdurulduğu alana 'sinyal kesici' cihazlar getirilmiş
26 Ocak 2021 13:33
|Şırnak'ta FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
26 Ocak 2021 12:55
|Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı
26 Ocak 2021 12:26
|Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
26 Ocak 2021 12:25
|FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinin tutukluluk hali devam edecek
26 Ocak 2021 12:15