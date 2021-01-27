Dolar güne yükselişle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3620 liradan, avro 8,9600 liradan güne başladı.
|27 Ocak 2021 09:05
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İstanbul serbest piyasada dolar 7,3620 liradan, avro 8,9600 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3600 liradan alınan dolar, 7,3620 liradan satılıyor. 8,9580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9600 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3530 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9420 lira olmuştu.
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