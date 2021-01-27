Mahkeme o sözleri affetmedi! Arto, Çağla Şıkel'e 10 bin TL ödeyecek

Çağla Şıkel, kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Arto'dan şikayetçi olmuş, 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmış ve 3 ay mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Tazminat davasının duruşması İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Davayı karara bağlayan mahkeme, davayı kısmen kabul ederek 10 bin lira manevi tazminatın davalı Arto'dan alınarak Çağla Şıkel'e ödenmesine karar verdi.

Test yaptırdım sonucum negatif

ARALIK ayında faz 3 gönüllüsü olarak COVID-19 aşısı olan Çağla Şıkel'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi. "Çağla ile Yeni Bir Gün"ün sunuculuğunu üstlenen Şıkel'in programının bant yayınlarının ekrana gelmesi bu iddiaları güçlendirdi. Virüsü oğlu Uzay'dan kaptığı konuşulan 42 yaşındaki sunucu, yaptırdığı koronavirüs testini sosyal medya hesabından paylaştı ve "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif. Ben iyiyim, Uzay da çok iyi. Kısa bir süre sonra yayındayız" notunu düştü. Şıkel'in tedbir amaçlı dinleneceği, kısa süre sonra canlı yayına devam edeceği belirtildi.