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5 çocuğun camide yangın tüpüyle tehlikeli oyunu

Isparta'da bir camiye giren 5 çocuk, içeride yangın tüpünü sıktı, bazı malzemelere zarar verdi. Çocukların cami içerisinde yaptıkları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
 27 Ocak 2021 09:43
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Isparta'da bir camiye giren 5 çocuk, içeride yangın tüpünü sıktı, bazı malzemelere zarar verdi. Çocukların cami içerisinde yaptıkları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 24 Ocak günü Fatih Mahallesi'nde bulunan Hacı Bekir Çırak Camii'nde meydana geldi. Yaşları 13-14 arasında olan 5 çocuk camiye girerek oyun oynamaya başladı. Yangın tüpünü cami içinde sıkan çocuklar, avize ve elektronik malzemelere de zarar verdi. Daha sonra çocuklar olay yerinden ayrılırken, içeri giren görevliler neye uğradığını şaşırdı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekibi sevk edildi. Camiye gelen polis olayla ilgili inceleme başlatırken, güvenlik kamerası görüntülerinden çocuklar tespit edilmeye çalışıldı.

Isparta Müftülüğü görevlileri çocukların camiye yaklaşık 7-8 bin lira civarında zarar verdiğini tespit etti. Çocukların tespit edilebilmesi durumunda aileleriyle görüşüleceği ve zararın karşılanmasının isteneceği öğrenildi. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de camiye gelerek temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan, çocukların cami içerisinde yaptıkları güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde çocukların ilk etapta cami içerisinde oyun oynadıkları, daha sonra yangın tüpünü sıktıkları görülüyor.
İhlas Haber Ajansı
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