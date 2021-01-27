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Devletin gizli bilgilerini temin ederek açıklayan 4 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2'si emekli albay 4 şüpheli gözaltına alındı.
 27 Ocak 2021 09:49
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Devletin gizli bilgilerini temin ederek açıklayan 4 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2'si emekli albay 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takip suretiyle elde edilen deliller neticesinde; devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 4 şüpheli (2'si emekli albay, 1'i astsubay, 1 sivil şahıs) hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ifade alma işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam etmektedir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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