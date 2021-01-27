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O fotoğraf kafa karıştırdı! Aykut Kocaman Çukur dizisinde mi oynayacak?

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın Show TV'nin iddialı dizisi Çukur'da rol alacağı iddia edildi.
 27 Ocak 2021 10:00
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O fotoğraf kafa karıştırdı! Aykut Kocaman Çukur dizisinde mi oynayacak?

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkan Çukur dizisine konuk olacağı öne sürüldü. Ünlü çalıştırıcının "Çukur" yazılı pankartın önünde fotoğraf çektirmesi akıllara 'Çukur'da mı rol alacak' sorusunu getirdi.

Aykut Kocaman, dizinin önceki bölümlerinde de konuk olmuştu. Çukur'un Şubat 2020'de yayınlanan 89. bölümünde Yamaç'la sohbet eden 'Aykut' adındaki karakter, Yamaç'a Fenerbahçeli olduğunu ve adının Aykut Kocaman'dan geldiğini söylemişti.

Kaynak: Haber Global
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