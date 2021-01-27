Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.536,07 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,04 puanlık azalışla 1.536,07 puan oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,12 yükseliş kaydetti. Açılışta sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün 1.516-1.548 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybederek günü 1.536,11 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 100 milyonu aşması, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişelere karşın mali teşvik paketine ilişkin beklentilerle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yanı sıra ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, Fed'in faizleri değiştirmesinin beklenmediğini ve sözle yönlendirmede enflasyon ve istihdam vurgusuna devam edilebileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 ve 1.500 seviyelerinin destek, 1.555 ve 1.570'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.