Cüneyt Özdemir, YouTuber'lıktan sonra dizi işine de giriyor
|27 Ocak 2021 10:03
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Mini dizinin yazar ve yapımcısı olacağını belirten Özdemir, "6-8 bölümlük mini dizi. Ama Türkiye'de yaşanmış ve çok komplo teorisi kurulan bir iki olayla ilgili dizi çekmeyi düşünüyoruz" dedi.
Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Cüneyt Özdemir oldu.
"BELGESEL DEĞİL, BAYAĞI DİZİ ÇEKMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Cüneyt Özdemir, "Şimdi, ben görsel anlatıyı daha benimsiyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde bir dizi çekmeyi düşünüyorum. Yazar ve yapımcı olarak. Tabii daha politik, biraz daha Türkiye'nin yakın siyaset tarihiyle ilgili. Dijital mecra veya televizyon için de olabilir. Bir mini dizi, 6-8 bölümlük mini dizi. Ama Türkiye'de yaşanmış ve çok komplo teorisi kurulan bir iki olayla ilgili. Bu belgesel değil ama bayağı dizi çekmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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