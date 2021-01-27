Öldürülen teröristlerin ailelerine para aktarılmış

Esenyurt HDP İlçe binasında düzenlenen operasyonda ele geçirilen belgelerde ölen teröristlerin ailelerine 'yardım' adı altında aktarılan paranın dökümüne ulaşıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İlçe Başkanı Ercan Sağlam'ın, PKK'nın şehir yapılanması olarak kabul edilen KCK ana davasında faili firar olarak arandığı ortaya çıkarken el konulup deşifre edilen dijital dokümanlarda ise teröristlerin kırsalda çekildikleri 100 bine yakın fotoğrafın arşivine ulaşıldı.

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın resim ve posterlerinin yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç Örgüt propagandası suçundan alınan ilk ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakılmışlardı. İlçe binasında yapılan detaylı incelemeler ve ele geçirilen veriler ışığında HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ile söz konusu partinin aynı ilçe yönetiminde yer alan Dilan Kılıç, önceki gece İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yeninden gözaltına alınmıştı.

KCK Ana davasının firari sanığı

Yürütülen soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlaması yeniden gözaltına alınan Sağlam ve Kılıç'ın emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonda el konulan belgeler ve dijital materyallerde çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. El konulan doküman ve dijitaller Siber Suçlarla Mücadele Şubesince tek tek incelenirken, HDP Esenyurt İlçe Başkanı Sağlam'ın, kamuoyunda "KCK ana davası" olarak bilinen ve yargılaması 18 Ekim 2010'da Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın firari sanıkları arasında uzun zamandır arandığı ortaya çıktı.

Örgütün uzantılarından TAK'taki teröristlere ait 100 bine yakın fotoğraf arşivine ulaşıldı

Yine örgütsel dokümanlarda ele geçirilen belgelerde, 2004 yılında PKK/KCK tarafından kurulan, Türkiye'nin metropollerinde, turistik bölgelerinde sivillere, askeri hedeflere yönelik bombalı saldırı, intihar eylemi ve kundaklama türünde sansasyonel saldırılar düzenleyen sözde 'Kürdistan Özgürlük Şahinleri' (TAK) üyelerine ait olduğu belirlenen silahlı eğitimlere dair fotoğraf arşivine ulaşıldı. Yaklaşık 100 bine yakın fotoğraf karesinin yer aldığı örgüt arşivinde, silahlı ve silahsız eğitimlerden geçirilen teröristlerin isim ve yaşları ile kod adları bulunuyor.

Ölen teröristlerin ailelerine 'yardım' adı altında para aktarılmış

Ayrıca HDP içinde faaliyet gösteren "Sosyal Hizmetler" adlı birimden ölen teröristlerin 'statüsü' doğrultusunda ailelerine düğün, bayram ve cenaze gibi anma ve kutlama merasimlerinde para aktarıldığını gösteren tutanakların da ele geçirildiği öğrenildi.

Teröristlerin ailelerine ait güncel adres kayıtları tutulmuş

Ele geçirilen belgeler arasında güvenlik kuvvetlerince girilen çatışmalarda ölen PKK'lıların birinci ve ikinci derece yakınlarının adres bilgilerinin yer aldığı uzunca listeye ulaşıldı. Söz konusu listenin hangi tarihten itibaren tutulduğu ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan HDP'nin Esenyurt ilçe yönetiminde "Eş Başkan" sıfatıyla faaliyet gösteren Dilan Kılıç'ın ise Marksist-Leninist bir siyasi parti olan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)'den HDP'ye katıldığı öğrenildi.