1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öldürülen teröristlerin ailelerine para aktarılmış

HDP Esenyurt İlçe Başkanının evinde çıkan dokümanlarda öldürülen teröristlerin ailelerine aktarılan paraların dökümü çıktı.
 27 Ocak 2021 10:24
+Aa- Yazdır
Öldürülen teröristlerin ailelerine para aktarılmış

Esenyurt HDP İlçe binasında düzenlenen operasyonda ele geçirilen belgelerde ölen teröristlerin ailelerine 'yardım' adı altında aktarılan paranın dökümüne ulaşıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İlçe Başkanı Ercan Sağlam'ın, PKK'nın şehir yapılanması olarak kabul edilen KCK ana davasında faili firar olarak arandığı ortaya çıkarken el konulup deşifre edilen dijital dokümanlarda ise teröristlerin kırsalda çekildikleri 100 bine yakın fotoğrafın arşivine ulaşıldı.

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın resim ve posterlerinin yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç Örgüt propagandası suçundan alınan ilk ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakılmışlardı. İlçe binasında yapılan detaylı incelemeler ve ele geçirilen veriler ışığında HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ile söz konusu partinin aynı ilçe yönetiminde yer alan Dilan Kılıç, önceki gece İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yeninden gözaltına alınmıştı.

KCK Ana davasının firari sanığı

Yürütülen soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlaması yeniden gözaltına alınan Sağlam ve Kılıç'ın emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonda el konulan belgeler ve dijital materyallerde çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. El konulan doküman ve dijitaller Siber Suçlarla Mücadele Şubesince tek tek incelenirken, HDP Esenyurt İlçe Başkanı Sağlam'ın, kamuoyunda "KCK ana davası" olarak bilinen ve yargılaması 18 Ekim 2010'da Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın firari sanıkları arasında uzun zamandır arandığı ortaya çıktı.

Örgütün uzantılarından TAK'taki teröristlere ait 100 bine yakın fotoğraf arşivine ulaşıldı

Yine örgütsel dokümanlarda ele geçirilen belgelerde, 2004 yılında PKK/KCK tarafından kurulan, Türkiye'nin metropollerinde, turistik bölgelerinde sivillere, askeri hedeflere yönelik bombalı saldırı, intihar eylemi ve kundaklama türünde sansasyonel saldırılar düzenleyen sözde 'Kürdistan Özgürlük Şahinleri' (TAK) üyelerine ait olduğu belirlenen silahlı eğitimlere dair fotoğraf arşivine ulaşıldı. Yaklaşık 100 bine yakın fotoğraf karesinin yer aldığı örgüt arşivinde, silahlı ve silahsız eğitimlerden geçirilen teröristlerin isim ve yaşları ile kod adları bulunuyor.

Ölen teröristlerin ailelerine 'yardım' adı altında para aktarılmış

Ayrıca HDP içinde faaliyet gösteren "Sosyal Hizmetler" adlı birimden ölen teröristlerin 'statüsü' doğrultusunda ailelerine düğün, bayram ve cenaze gibi anma ve kutlama merasimlerinde para aktarıldığını gösteren tutanakların da ele geçirildiği öğrenildi.

Teröristlerin ailelerine ait güncel adres kayıtları tutulmuş

Ele geçirilen belgeler arasında güvenlik kuvvetlerince girilen çatışmalarda ölen PKK'lıların birinci ve ikinci derece yakınlarının adres bilgilerinin yer aldığı uzunca listeye ulaşıldı. Söz konusu listenin hangi tarihten itibaren tutulduğu ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan HDP'nin Esenyurt ilçe yönetiminde "Eş Başkan" sıfatıyla faaliyet gösteren Dilan Kılıç'ın ise Marksist-Leninist bir siyasi parti olan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)'den HDP'ye katıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
27 Ocak 2021 12:11		 HDP'li vekilin delilleri yok etmek için aldığı telefonda örgütsel yazışmalar çıktı
27 Ocak 2021 11:33
MİT'e geçen yıl terör örgütlerine yönelik 23 bin ihbar geldi
27 Ocak 2021 11:16		 3 emekli tuğgeneral ile 1 mahrem imama FETÖ'den gözaltı
27 Ocak 2021 08:58
İzmir'de terör operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
27 Ocak 2021 04:58		 İstanbul'da 14 adreste DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi
27 Ocak 2021 04:05
Kayseri'de 2 FETÖ sanığına örgüte yardımdan hapis cezası
26 Ocak 2021 15:13		 Kapatılan Samanyolu TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Çalık'a 'FETÖ üyeliği'nden hapis
26 Ocak 2021 14:00
MİT tırlarının durdurulduğu alana 'sinyal kesici' cihazlar getirilmiş
26 Ocak 2021 13:33		 Şırnak'ta FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
26 Ocak 2021 12:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:21 - Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Mutasyon virüsten nasıl korunuruz?12:11 - Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı12:10 - Dolar gün ortasında kaç TL oldu?12:04 - Bakan Çavuşoğlu: AB ile gerçek ortaklığa hazırız12:00 - Koronayı yendi, iki hafta sonra felç oldu11:52 - Yargıtay: Aile konutu şerhi olmasa dahi 'açık rıza' gerekir
11:51 - 'Toplumsal bağışıklık için 60 milyon kişinin aşılanması gerekiyor'11:46 - MEB'e unvan değişikliği sınav takvimini yayınla çağrısı11:39 - Askerin hayatını kurtardı, ihracata başladı11:36 - Öğretmenler lisede kurulan stüdyodan EBA'ya içerik üretiyor11:33 - HDP'li vekilin delilleri yok etmek için aldığı telefonda örgütsel yazışmalar çıktı11:22 - Koronayı yenen hemşire: Yoğun bakımda bulunmak korkutucuydu
11:16 - MİT'e geçen yıl terör örgütlerine yönelik 23 bin ihbar geldi11:11 - Yüz yüze eğitim tam kapasiteyle başlatılsın ve öğretmenler öncelikli aşılansın önerisi11:08 - 2021 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu11:06 - Erdoğan: İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmeli11:04 - Sözde medyumlardan online büyü istismarı
11:00 - Belediyeler, sözlü sınavla avukat alabilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
2021 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu
Youtuber Fariz hakkında gözaltı kararı verdi
Bakan Selçuk'tan öğrencilere çağrı: Bu tarihte okulda olun
Hukuk reformunda hakim ve savcılara sosyal medya yasağı
'Mühim olan fiyat değil; ayçiçek yağına ulaşabiliyor olmak!'
Öğretmene canlı ders sırasında 'karikatür' baskını
Tarlada 2, filede 12 TL, bahane hazır... Ürün kurudu, sel oldu, kar yağdı
SGK Borçlarını yapılandıranlar kazanıyor
Askeri okullara öğrenci almak için başvuru kılavuzu yayımlandı
Konutta yatırımcısını sevindiren üç ilçe
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cil otu 2
Efsane üçlü 1
iki lafı bir araya getirememek 2
bright-osayi samuel 2
evelik 1
Pasteur Enstitüsü'nün aşı çalışmalarını durdurması 2
enişten yoksa eşşeğinde mi yok 1
cd katsayısı 1
71 yaşında kadının torunu yaşındaki genç ile evlenmesi 1
zilleri taktı 2
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Koçarlı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Şırnak Belediyesi 8 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 55 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam