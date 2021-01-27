Çeyrek altın 709 liradan güne başladı

MEB, YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNİ DEĞİŞTİRECEK Mİ? Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı yönetici atama sınav tarihini ilan etti. Ancak Bakanlık geçen yıl gündeme gelen yönetici atama yönetmeliğiyle ilgili hiçbir değişikliği yapmadı