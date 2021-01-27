İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara kar yağışı etkili olmaya başladı.
|27 Ocak 2021 10:53
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E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Kar yağışı Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara yağarken, E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
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