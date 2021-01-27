'Türk saçı'nın kilosu 10 bin lira
|27 Ocak 2021 10:56
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Boya ve kına kullanımıyla saçların doğallığını kaybetmesi gibi nedenlerden dolayı orijinal saç temini zorlaşan perukçularda, saçın kilosu 10 bin liraya yükseldi.
Perukacılar, artan ilgiye rağmen Türk kadını saçı temin edememenin sıkıntısını yaşıyor. Yetenek ve el becerisiyle usta-çırak ilişkisinde uzun yıllarda yetişen perukacı mesleğinin son temsilcileri, tezgahlarındaki az sayıdaki Türk saçına ilave yurt dışından sipariş ettikleri Türk tipine yakın saçlarla zanaatlarını sürdürüyor.
Çalışmak için gittiği yıllarda İstanbul'da tanıştığı perukacılardan öğrendiği mesleği Antalya'da 20 yıldır sürdüren Özgür Demir, eskiden daha kolay saç temin ettiklerini anlattı.
Aksesuar ya da çıtçıt, kaynak, postiş için genellikle ithal saç kullandıklarını söyleyen Demir, "Peruk yaparken Türk saçı tercih ediyoruz. Türk saçı kalın telli yapısıyla daha doğal. Türk saçının yumuşak dokusu, kalın telli olması nedeniyle saç yıpranmıyor ve güzel görünümüyle tercih ediliyor. Dünyada da çok kaliteli bir saçtır. Eskisi kadar bulamadığımız için Türk saçının kilosunu 10 bin liradan alıyoruz" diye konuştu.
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