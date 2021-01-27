2021 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu
|27 Ocak 2021 11:08
|+Aa- Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Adaylar, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek." dedi.
Bakan Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.
Bu kapsamda, kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Belediyeler, sözlü sınavla avukat alabilir mi?
27 Ocak 2021 11:00
|MEB, engelli öğretmen atama duyurusu yayımladı
26 Ocak 2021 15:51
|2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
26 Ocak 2021 15:15
|1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor
25 Ocak 2021 09:14
|3 Kamu Kurumu toplamda 328 personel almak için ilana çıktı
25 Ocak 2021 08:35
|3 bin 603 kişilik sosyal atama 26 Ocak'ta yapılacak
24 Ocak 2021 15:12
|2020/7 KPSS kılavuzunda yer alan kadrolara kimler başvurabilecek?
23 Ocak 2021 15:37
|500 yurt yönetim memuru alım sonuçları açıklandı
23 Ocak 2021 14:13
|Deniz, hava ambulanslarına acil tıp teknisyeni ile paramedik alınacak
23 Ocak 2021 12:45
|Sağlık şartlarından ilişiği kesilen POMEM adayları için düzenleme
23 Ocak 2021 11:10