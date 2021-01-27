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Koronayı yenen hemşire: Yoğun bakımda bulunmak korkutucuydu

Çukurova Devlet Hastanesi yoğun bakım hemşiresi Hatice Akyürek: "Yoğun bakımda hasta olarak bulunmak hem güven verici, aynı zamanda da hastalığın seyrini bildiğim ve çok hastamızı kaybettiğimiz için korkutucuydu"
 27 Ocak 2021 11:22
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Koronayı yenen hemşire: Yoğun bakımda bulunmak korkutucuydu

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevlerine dönen Çukurova Devlet Hastanesi yoğun bakım hemşiresi Hatice Akyürek ve salgın servisi hemşiresi Sunay Kaya, hastalıkla mücadelede yaşadıklarını anlattı.

Hemşire Akyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığa yakalananların çektiği sıkıntılarına yakından şahit olduğu zorlu süreci, kendisinin de yaşadığını söyledi.

Geçen yıl mart ayından bu yana yoğun bir tempoda ailelerini unutarak çalıştıklarını belirten Akyürek, hastaların hayatta kalabilmesi için savaştıklarını anlattı.

Akyürek, bu süreçte hasta olacağının hiç aklına gelmediğini ancak ateş ve eklem ağrısı şikayetiyle yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti.

Durumunun ağırlaşması üzerine kendisini bir anda çalıştığı yoğun bakımda bulduğunu dile getiren Akyürek, "Yoğun bakımda hasta olarak bulunmak hem güven verici, aynı zamanda da hastalığın seyrini bildiğim ve çok hastamızı kaybettiğimiz için korkutucuydu." dedi.

Akyürek, bu süreçte 40 derecenin altına düşmeyen ateşin yanı sıra eklem ağrıları ve ciddi bir solunum sıkıntısı yaşadığını vurgulayarak, şunları anlattı:

"Yoğun bakımda yattığımda yemek yiyecek durumda bile değildim. En güzeli, arkadaşlarımın her gün gelip 'günaydın' demesi ve bana destek olmalarıydı. Sadece tıbbi tedavide değil, aynı zamanda manevi yönden ve öz bakım yapamadığımda bana yardım etmeleri, yemek yedirebilmeleri. Bunu kendi hastalarımızda da görüyoruz, onlara bir günaydın demek, dokunmak, ihtiyaçlarını karşılamak, onları o kadar çok mutlu ediyor ki bu süreçte bunu daha iyi anladım. Sürecin kötü olabileceğini, düşündüm. İlk yattığım iki gün bir panik vardı, bunu hem doktorlarımda hem arkadaşlarımda görebiliyordum, kendimde de hissediyordum. Durumun daha da kötüleşebileceğini fark ettim. Bu tabii ki bende bir korku yarattı ama yine de inancımı kaybetmeden devam etmeye çalıştım."

Akyürek, hastanedeki 10 günlük tedavinin ardından evde de izolasyonda kaldığını, ardından hastalarını yeniden hayata bağlayabilmek için görevine döndüğünü kaydetti.

Halsizlik ve ağrılarının devam ettiğini dile getiren Akyürek, "Unutamadığımız genç hastalarımız var. Kaybettiğimiz, gerçekten de 20 gün boyunca mücadele ettiğimiz, solunum desteğiyle ayakta tutmaya çalıştığımız sonunda da kaybettiğimiz hastamız var. Onların isimlerini unutamıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Eşime bulaştırdığım için suçluluk duygusu oluştu"

Salgın servisi hemşiresi Sunay Kaya da halsizlik ve eklem ağrısı şikayetiyle yaptırdığı testinin pozitif çıktığını dile getirdi.

Hastalığı eşine bulaştırdığını ve aynı anda evde izolasyonda kaldıklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Eşime bulaştırdığım için suçluluk duygusu oluştu. Çocuklarımı korumak amaçlı odadan dışarı çıkmadık. Kızım kapının önüne yemek bırakarak 10 gün boyunca bizimle ilgilendi. Herkes tedbirlere uysun, 'bize bulaşmayacak' diye düşünmesinler, herkese bulaşıyor. O kadar korumamız olmasına, hastaların yanına girerken tulumumuzu giyip maskemizi takmamıza rağmen vücut direncimiz düştüğü an yakalanma şansınız artıyor."
Anadolu Ajansı
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