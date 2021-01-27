Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Mutasyon virüsten nasıl korunuruz?

Sağlık Bakanlığınca, ilk olarak geçen yıl aralık ayında tespit edilen ve İngiltere, Güney Afrika ile Brezilya'da yeni vakalarda kendini gösteren mutasyona uğramış yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de olup olmadığına ilişkin çalışma yürütülüyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel salgının tüm dünyada hala çok aktif olarak kendini gösterdiğini, hatta kimi ülkelerde yeni vaka sayılarında ciddi artış yaşandığını söyledi.

Şu anda dünyada tartışılan en önemli konulardan birinin virüste gelişen yeni mutasyonlar olduğuna dikkati çeken Kayıpmaz, yeni varyantların ciddi bir tehlike olarak görüldüğünü belirtti.

Mutasyonlara ilişkin birçok ülkede bilimsel çalışmaların yürütüldüğünü dile getiren Kayıpmaz, bir yandan söz konusu varyantların bulaştırıcılık ve ölüm riski üzerine etkisinin diğer yandan ise uygulamaya başlanan aşıların etkinliğine yansımasının incelendiğini bildirdi.

Kayıpmaz, yeni tip koronavirüsteki mutasyonun ilk olarak geçen yıl aralıkta tespit edildiğini ve İngiltere'de yaygın görülmeye başladığını anımsattı. Bir süre sonra farklı ülkelerde de yeni mutasyonların ortaya konulduğunu anlatan Kayıpmaz, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da üç farklı mutant varyant tespit edildiğini söyledi.

Kayıpmaz, mutasyonla başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde yeni vaka sayılarının arttığına işaret etti.

Mutasyonların aşılar üzerindeki etkisine yönelik çalışmalar yapıldığını anlatan Kayıpmaz, "Şu ana kadar söz konusu aşıların etkinliğini ciddi anlamda azaltan bir mutasyon ortaya konulmadı ama biz biliyoruz ki bu mutasyonlar kişiler arasında virüsün daha kolay bulaşmasına yol açıyor. Bu ne demek? Kronik hastalığı olan kişilere ve hassas gruplara daha kolay bulaşabilen bir virüs ve daha fazla hastalık yapıcı bir etkiyle karşımıza çıkabilir, bu tehlike var." diye konuştu.

Doç. Dr. Kayıpmaz, mutasyonun şu an için çok ciddi bir endişe kaynağı olmadığını ancak tedbirli davranılması gerektiğini vurguladı.

Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğrayan türünün Türkiye'de olup olmadığına ilişkin de inceleme yapıldığına dikkati çeken Kayıpmaz, "Periyodik olarak virüsten alınan örneklerin analizi yapılıyor. Bu çalışma şu anda devam ediyor, zaten mutasyonlar ortaya çıktığı andan itibaren sürekli ülkemizde çalışma yapılıyordu. Bu kapsamda, ülkemizde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hangi mutasyonların olup olmadığına ilişkin düzenli analizler yapılıyor." bilgisini verdi.

- "Yaygın aşılama sonucunda ve tedbirlerin uygulanmasıyla elimiz daha da güçlenecek"

Kayıpmaz, mutasyonların görüldüğü ülkelere ilişkin Türkiye'de hemen tedbirlerin hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Mutasyonların sık görüldüğü ülkelerden gelen kişilere yönelik tedbirler alındı. Bu kapsamda, bu ülkelere ilişkin uçuş yasağı konuldu. Örneğin, İngiltere bu şekildeydi." dedi.

İngiltere, Danimarka, Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını anımsatan Kayıpmaz, bu ülkelere artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar nedeniyle Brezilya'nın eklendiğini söyledi.

Bu tür tedbirlerin önemli olduğunu ve mutasyonlu virüsün girmesinden ülkeyi koruyacağını vurgulayan Kayıpmaz, "Solunum yoluyla bulaşan bir virüs olduğu için sonsuza kadar mutasyondan korunma şansı olmayabilir." uyarısında bulundu.

Doç. Dr. Kayıpmaz, şunları kaydetti:

"Yapmamız gereken, başta maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uymak, kalabalıktan kaçınmak, kapalı yerlerde bulunmamaktır. Dolayısıyla mutasyonlu virüsten korunmada en güçlü araç tedbirlere uyum olacaktır.

Bunun dışında bir yandan aşılama devreye girdi. Şu anda aşı çalışmaları uygulanmaya devam ediliyor. Ülkemize gelecek diğer aşılarla birlikte de yaygın aşılama sonucunda ve tedbirlerin uygulanmasıyla mutasyondan korunmak anlamında elimiz daha da güçlenmiş olacak."

- Araştırma nasıl yapılıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ocak'ta, ilk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de görüldüğünü açıklamıştı. Koca, İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde, bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini, bu kişilerin karantinaya alındığını bildirmişti.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Kovid-19'un Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığını ortaya koyacak bilimsel araştırmayla virüsün genetik haritası belirlenmeye çalışılıyor.

Araştırmayla, dünyanın farklı coğrafyalarından ülkeye giriş yapan virüsün bölgelere göre etkinliği ve Türkiye'de yerli suş haline gelmiş olan, hala Türkiye'de dolaşımda bulunan suşun hangi coğrafyayla en yakın genetik ilişkisinin olduğu inceleniyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Ulusal İnfluenza Merkezi" olarak tanımladığı bir referans laboratuvarı olan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında yürütülen çalışmayla, Türkiye'de görülen solunum yolu hastalıklarının haritası çıkarılıyor.

Bu kapsamda, yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmeye başlanmasıyla, daha önce yürütülen solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonların sürveyans çalışmasına yeni bir ajan daha eklenerek Kovid-19'a yönelik mutasyon olup olmadığına bakılıyor.

Yurt dışındaki Kovid-19 virüs örneklerinin ortak kullanılan bir platforma yüklendiği çalışma ile başka ülkelerden raporlanan genetik materyal karşılaştırılıyor.