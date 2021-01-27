Tıra arkadan çarpan ambulanstaki hemşire yaşamını yitirdi, şoför yaralandı
|27 Ocak 2021 13:12
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tıra arkadan çarpan ambulanstaki hemşire hayatını kaybetti, şoför ağır yaralandı.
Muhammet Emin Cömert (27) idaresindeki 06 AC 7585 plakalı özel bir şirkete ait ambulans, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi Kavak köyü yakınlarında önünde seyreden S.Y'nin kullandığı 68 KC 725 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Cömert ve hemşire Şuheda Tunca (24), sıkıştıkları ambulanstan ekiplerce çıkartılarak Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hemşire Tunca, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan Cömert, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Ambulansın Erzurum'dan Ankara'ya hasta bıraktığı ve dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.
Bu arada, aynı bölgede şarampole kayarak yoldan çıkan bir başka tırın sürücüsü Hasan Hüseyin Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tipi nedeniyle aracının kontrolden çıktığını söyledi.
Kazaya da şahit olduğunu belirten Kahraman, S.Y. yönetimindeki tırın yavaşladığını, o sırada ambulansın çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini ileri sürdü.
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