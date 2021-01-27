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Polis memuru, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden polis memuru için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
 27 Ocak 2021 13:17
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Polis memuru, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden polis memuru için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'nde görevli 50 yaşındaki polis memuru Kadir Kalkar tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kadir Kalkar'ın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki işlemlerinin ardından tören için İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının bahçesine getirildi. Düzenlenen törene, polis memuru Kadir Kalkar'ın ailesi, yakınları, Vali Yardımcısı Kubilay Ant, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Yaşar, emniyet müdür yardımcıları ile çok sayıda polis memuru katılım gösterdi.

Törende konuşan İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Yaşar, polis memuru Kadir Kalkar'ın emniyet teşkilatının çeşitli birimlerinde uzun yıllardır başarıyla görev yaptığını, Türk polis teşkilatı olarak merhum Kadir Kalkar'ın ailesinin yanında olacaklarını belirterek, merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diledi.

Merhum polis memurunun cenazesi, düzenlenen törenin ardından defin için Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar mahallesine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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