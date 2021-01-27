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112 çağrı merkezini 5 ayda 8 bin kez aradı, cezayı yedi

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yadigar Ergül: "Bu kişinin kimliği tespit edildi ve kendisine Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası verildi. Bunun gibi 2-3 bin defa merkezimizi gereksiz yere arayanlar var"
 27 Ocak 2021 13:27
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Van'ın Edremit ilçesinde 2 Eylül 2020'de hizmete açılan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 5 ayda 8 bin kez arayarak gereksiz yere meşgul eden kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığının, 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında Van'da kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD ile ilgili çağrılara tek bir numara ve merkezden hizmet veriyor.

175 kişinin istihdam edildiği merkezde, 112, 155, 110, 156, 177 gibi acil ihbar hatlarını arayanlara cevap veren "çağrı karşılayıcılar", gereksiz aramaları süzerek gerçek çağrıların ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlıyor.

Van'da meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan görevliler, en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz çağrılar nedeniyle zorlanıyor.

Kentte hizmete açıldığı 2 Eylül 2020'den bu yana binlerce çağrıya cevap veren görevliler, "Kedim çok miyavlıyor ne yapabilirim?", "Telefon faturam neden çok geliyor?", "Annem evde yok, gelinceye kadar benimle sohbet edebilir misiniz?", "Yayladayım saatin kaç olduğunu bilmiyorum, saati öğrenebilir miyim?" gibi sorularla da karşılaşıyor.

- 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 5 ayda 8 bin kez meşgul eden kişiye ceza verildi

Merkez Müdürü Yadigar Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulduğu günden bu yana merkeze gelen 769 bin çağrının yüzde 90'ının asılsız ihbar ve gereksiz aramalardan oluştuğunu söyledi.

Hatları gereksiz yere meşgul edenlerin tespitine yönelik çalışma yürütüldüğünü belirten Ergül, şöyle konuştu:

"Bir vatandaşımız 8 bin defa 112 Acil Çağrı Merkezimizi gereksiz yere arayarak meşgul etti. Bu kişinin kimliği tespit edildi ve kendisine Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası verildi. Bunun gibi 2-3 bin defa merkezimizi gereksiz yere arayanlar var. Merkezimizi gereksiz yere meşgul eden numaraları tespit edebiliyoruz. Vatandaşlardan bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Asılsız çağrılarla bizi meşgul etmeyin. Asılsız çağrılar çok olunca önemli çağrılar kuyrukta bekliyor. Saniyelerle yarışıyoruz. Lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz aramayın. Bir saniye bile bizim için çok önemli."

112 Acil Çağrı Merkezi sayesinde olaylara müdahale konusunda büyük bir zaman kazandıklarını ifade eden Ergül, en zor zamanlarında insanların yardımına koşmak için gece gündüz görev başında olduklarını vurguladı.

"Çağrı karşılayıcı" görevliler sayesinde asılsız ve gereksiz aramaların süzüldüğünü dile getiren Ergül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çağrı, sağlık birimini ilgilendiriyorsa sağlık ekiplerine anında yönlendiriliyor. Merkezde aynı zamanda doktorlarımız da var. Görevlilerimiz gelen çağrıyı değerlendirerek en ideal, en uygun konumdaki ekibin olaya müdahale etmesini sağlıyor. Acil durumlarda jandarma, polis, itfaiye, orman yangın, 112 acil ve AFAD ekiplerini anında olay yerine gönderebiliyoruz."

Anadolu Ajansı
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