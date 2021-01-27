TFF Başkanı Özdemir'den seyircili maç açıklaması

TFF'den martta "aşılı seyirci" önerisi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Aşılanma yüksek rakama çıkarsa biz de yüzde 30-35 seyircili kapasiteyle çıkarız stadyumlarda. Bir madde getiririz 'stadyumlara gelenler aşılı olmak zorundadır' deriz" açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Özdemir, futbol karşılaşmalarını mart ayından itibaren seyircili oynatmayı planladıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Biz maçlara seyircili devam etmek istiyoruz, hedefimiz bu. Ben diyorum ki aşılanma yüksek rakama çıkarsa biz de yüzde 30-35 seyirci kapasitesiyle çıkarız stadyumlara. Bir madde getiririz 'stadyumlara gelenler aşılı olmak zorundadır' deriz. Aşılama yüksek rakamlara ulaşırsa Mart 15'e kadar seyircili ama genel seyircinin aşılı olmasını isteriz gibi düşüncemiz var. Biz seyirciyi katmak istiyoruz. Her şey devlete bağlı, Sağlık Bakanlığı var, Bilim Kurulu var. Ama bizim Pandemi Kurulu'na baktıracağız olur mu olmaz mı diye. Sağlık Bakanlığı'ndan görüş alacağız, gerekli izinleri alabilirsek bir düzen, intizam içinde maçları seyircili oynatmak istiyoruz."

Kulüpler zorda

Özdemir, pandemi nedeniyle futbol kulüplerinin finansal durumunun çok sıkıntılı olduğunu açıklayarak, "5 yıllık projeksiyonda kulüpleri düzlüğe çıkaracağımızı ümit ediyoruz" dedi. Özdemir şu açıklamaları yaptı:

"Spordaki en önemli konulardan bir tanesi finansal yapılar. Kulüplerimiz şu anda finansal durumdan çok sıkıntılı. Hiç para sıkıntısı olmayan tamamen bütçeleri içinde kalıp yöneten takımlar da var. Dört büyüklerin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borçları var. Bu, bugünden yapılmamış, böyle bir sistemle birike birike gelmiş. Pandemi bu kulüplerin mali olarak yapılarını gerçekten çok etkiledi. Kurların hızlı ilerlemesi, çünkü kulüplerin büyük giderleri dövize dayalı. Kulüplerin gelirleri azaldı. Seyirci hasılatı hiç yok. Dört büyüklerin önemli derecede tribün, loca gelirleri vardı. Hem saha içi hem göğüs reklamları ya azaldı ya da bedelleri çok düştü. Pandemi dolayısıyla kulüplerin gelirlerinde önemli derecede kayıplar oldu.

"Toplam borç 1,2 milyar TL"

Hem yayıncı kuruluş hem gelirler düşünce üst üste koyduğunuz zaman spor kulüplerimizin yüzde 30'la 40 civarında gelirlerinde kayıp oldu. Pandemiyle ilgili 21 kulübün kaybını topladığınız zaman 1,2 milyar TL olduğunu hesaplıyoruz. Pandeminin ve ekonomideki kurların artmasından dolayı kulüplerimizin uğradığı zarar. "