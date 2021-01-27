Milli Emlak Genel Müdürlüğü personeli milli emlak uzmanlığı özel sınavı için 1800 kadro talebinin onaylanmasını bekliyor

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

MİLLİ EMLAK UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI İÇİN

1800 KADRO TALEBİNİN ONAYLANMASINI BEKLİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) personeline Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavı açılmasının önünü açan kanuni düzenleme 10.07.2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun maddesinde 5 yıl içerisinde 2 defa Kurum içi Uzmanlık Sınavının yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Bakanlık makamının 03.07.2020 tarihli ve 137653 sayılı olurları ile yürürlüğe konulmuş olmasına rağmen halen açılacak sınava ilişkin kadro sayısı ve sınav tarihi belirsizliğini korumaktadır.

Yine aynı şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 5 yıl içinde yapılacak olan ilk sınav ilanında Kurum İçi Defterdarlık Uzmanlığı Sınavı için 1500 kişilik, Kurum İçi Gelir Uzmanlığı Sınavı için 1500 kişilik kadro ihdas edilmiştir ve bu konuda sınav ilanı yayınlanmış ancak Pandemi sebebiyle ertelenmiştir.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü personeli Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavı için Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığından (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) talebi olan ilk sınav için 900 kadro, ikinci sınav için 900 kadro olmak üzere toplam 1800 kadro ihdas edilmesi ve sınav takviminin belirlenmesi hususunda Bakanımız Sayın Murat KURUM' dan desteklerini beklemektedir.

Saygılarımızla arz ederiz.