Engelli öğretmen alımlarına dair 10 soru 10 cevap

Milli Eğitim Bakanlığı "ön başvuru" ve "tercihler" olmak üzere iki aşamada engelli öğretmen adaylarının başvurularını alacaktır. Ön başvurular 1 ila 5 Şubat 2021 saat 23:59) tarihleri arasında, tercih başvuruları ise 11 ila 15 Şubat 2021 (saat 23:59) tarihleri arasında alınacaktır. Bir sonra yani 16 Şubat' 2021 tarihinde ise atamalar yapılacaktır.

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Hangi puana sahip olanlar başvuru yapabilecek?

2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSS-Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olanlar başvuru yapabilecek.

Eğitim fakültesi mezunu olmayanlar başvuru yapabilecek mi?

Öğrenim programları 9 nolu Talim ve Terbiye Kurulu kararı eki cetvellerde yer alanlar pedagojik formasyon belgesine sahip olması halinde başvuru yapabilecek

Mezuniyeti bağlamında birden fazla alana başvuru yapılabilir mi?

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön başvuruda bulunabileceklerdir.

Önbaşvuru için bizzat gitmeye gerek var mıdır?

Adaylar; belge sunmak, ön başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Ön başvurular sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

Pedagojik formasyon belgelerinin hangi tarihten önce alınmış olması gerekmektedir?

Eğitim fakültesi dışındaki bir programdan mezun olanları almış oldukları pedagojik formasyon belgelerinin 1 Ocak 2021 tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir. 1 Ocak 2021 ve sonraki bir tarihte tamamlanan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin belge ler kabul edilmeyecek, bu durumda olan adayın başvurusu reddedilecektir

Ön başvuru yapan her adaya kadro açılacak mı?

Hayır, ön başvuruda bulunan her adayın alanı için kontenjan açılmayacaktır. Kontenjanlar 11 Şubat'ta ilan edilecek.

Atama işlemleri nasıl yapılacak?

Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır

Halen 657 sayılı Kanununa tabi olarak öğretmen unvanında çalışanlar başvuru yapabilir mi?

MEB'de veya başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanuna tabi olarak öğretmen statüsünde görev yapanlar, bu alımlara başvuru yapamaz. Zira engelli yönetmeliğine göre, çalışmakta olanlar sadece başka bir unvana başvuru yapabilmektedir.

Sözleşmeli olarak çalışanlar, kadrolu öğretmen alımına başvuru yapabilir mi?

Evet sözleşmeli statümde görev yapanlar, bir önceki soruda yer alan sınırlamaya tabi olmaksızın başvuru yapabilirler.

2018 puanı ile EKPSS tercihlerinde bir kadroya yerleşenler başvuru yapabilir mi?

2018 puanıyla bir kadroya yerleşenler geçerliliği devam eden aynı 2018 puanıyla bu alımlara başvuru yapamaz.