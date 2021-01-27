Süleyman Soylu'dan 'militan' sözlerine tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da düzenlenen "Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı"na katıldı.

Burada konuşan Soylu, nasıl bir coğrafyada yaşadıklarını bildiklerini belirterek, "Bir tarafta Orta Doğu'yu bir savaş ve çatışma alanına döndürmek isteyenler diğer tarafta etrafımızdaki bütün coğrafyayı ateş çemberine döndürmek isteyenler diğer tarafta yüzlerce yıldır yaşadığımız bu coğrafyayı huzur, istikrar, birlik ve kardeşlikten ayırmak isteyenler ve diğer tarafta bu büyük medeniyetin, güçlü devlet anlayışımızın ve bütün dünyaya örnek olan, coğrafyamıza örnek olan millet anlayışının etkisizleştirilmesi için Anadolu'muza, Türkiye'mize karşı kurulan oyunlar ve kumpaslar var. 21. yüzyılın belki de en yakıcı meselelerinden biri olan terörle bizi imtihan etmelerinin tam göbeğinde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Soylu, mesai arkadaşlarına ve ailelerine teşekkür ederek, "Türkiye'ye oyun kurmaya çalışanların kafasına bu oyunu geçiren güçlü bir ekipsiniz. Hepinizi ayakta alkışlıyorum ve tebrik ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Kendinizi çok geliştirdiniz, devletimizin kapasitesini çok geliştirdiniz ve belki de dünyada terörle mücadelenin nasıl yapılabileceği konusunda bütün dünya ülkelerine ders verebilecek bir niteliğe geldiniz." diye konuştu.

"Her şeyin sebebini bilir de söyleyemezdik"

Bir gözlerinin kendi işlerinde olduğunu, diğer gözlerinin, akıllarının ve dikkatlerinin dünyadaki resimde olduğunu dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mecburiyetin sebebini elbette ki hepiniz biliyorsunuz. Bu ülkenin haritada nerede olduğunu biliyorsanız, etrafındaki coğrafyayı biliyorsanız, bu ülkenin tarihini, bu ülkenin inancını, bu ülkenin medeniyetini ve bu ülkenin millet kodlarını biliyorsanız ve tanıyorsanız bunu bilirsiniz. Bize yıllarca izlettikleri resim şuydu; dünyanın 2 süper gücü var, ayrıca bir de Avrupa var. Orta Doğu çatışma bölgesidir, Filistin'de zulüm, Afganistan'da savaş, İran ve Irak'ta gerilim var. Suriye'de PKK kampları vardır. Başka ülkelerde de vardır ama açık açık söyleyemeyiz. PKK'nın para ve silah desteğini kimin verdiğini biliriz ama söylemeyiz. Darbeleri kimin yaptırdığını biliriz ama söyleyemeyiz, terörden en büyük acıyı ve maliyeti çekeriz ama sadece o olayın dairesine ve çerçevesine bakarız. Resmin tamamına sanki bakmamız yasaklanmıştır. Bakamayız, vatandaşımıza söylediğimiz tek şey, 'Olay sonrasında geniş çaplı operasyon başlatıldı ve kanı yerde kalmayacaktık'. Bir de klasik, 'bıçak kemiğe dayandı' söylemidir. Her şeyin sebebini bilir de söyleyemezdik, adım atamazdık çünkü korkularımız vardı, bize korkular yaşattırıyorlardı."

Soylu, Terörle Mücadele Daire Başkanlığının hazırladığı videoyu hep beraber izlediklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sanki bir korku tüneli gibi ölümler, patlamalar, terör olayları ve bunların her birini yaşayan bir millet, her birini yaşayan ekonomi, her birini yaşayan bir siyaset, her birini yaşayan bir devlet... 'Amerika ne der, Avrupa ne der?' kaygısına göre sınırlandırılmış, çerçevesi vesayet kurumlarıyla belirlenmiş bir alan içerisindedir. Sadece o alanda sorunlarımızı çözmeye çalışırdık. İçerde güvenlik birimlerimiz, sizden önceki kardeşlerimiz, büyüklerimiz, canlarını cebine koyar, uğraşırlar, mücadele ederler, gayret ederler ama bir sınıra gelirler, bir adım ötesine gidemezler. Teşbihte hata olmaz; o büyük resme tıpkı resim sergisi gezer gibi sadece bakıp çıktığımız için 2 fırça da biz orada atamadığımız için ne acılarımızı dindirebildik ne de arzu ettiğimiz noktaya gelebildik.

19 yılda olan biteni tek bir cümleyle 21. asrın başından itibaren olan biteni tek cümleyle anlatayım; Recep Tayyip Erdoğan resim fırçasını eline aldı, önce bu ülkeye, sonra da bu dünyaya yeni bir resim çizdi. Olan bitenin net tarifi budur. Türkiye önce altyapısını ve demokrasini tahkim ederek bir güç oluşturdu. Sonra bu güçle birlikte bir strateji ortaya koydu ve uyguladı."

"Türkiye büyüdükçe Türkiye'yi terörle sınayacaklardır"

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkenin başında olduğu sürece Türkiye'nin büyümeye, zenginleşmeye, ilgi alanlarını etki alanlarına döndürmeye, güçlü yarınlarını, medeniyetini dünyanın bütün ülkelerine aktarmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye'yi çekemeyen ve hazmedemeyenlerin ise tehditlerini alenen sürdüreceğine işaret eden Soylu, "O yüzden siz uyumayacaksınız arkadaşlar. Türkiye büyüyecek. Sizin göreviniz; bu tehditleri bertaraf edecek aklı, gücü, cesareti, istihbari gücü en üst seviyeye çıkarmaktır. Türkiye büyüdükçe, zenginleştikçe, ürettikçe, eğitim seviyesi, medeniyetini bütün dünyaya yayma kabiliyeti, ilgi alanları etki alanlarına dönüştükçe Türkiye'yi terörle sınayacaklardır." diye konuştu.

Soylu, kimsenin bunlara aldanmaması gerektiğinin altını çizerek, "Bugün Türkiye'de terör örgütü PKK'nın sayısını 320'nin altına kadar düşürdük. Yaz-kış operasyonlarımız devam ediyor. Eren-5'e başladık, mağara mağara giriyoruz. Bulacağız ve onları imha edeceğiz. Burada hiçbir tedirginliğimiz söz konusu değildir. Türkiye içerisinde vücut bulduramadıkları, güç veremedikleri PKK terör örgütüne, Irak'ın kuzeyinde ve aynı zamanda Suriye'de uluslararası destekle güç verdirmeye çalışıyorlar. Arkasında Amerika'nın, Avrupa'nın olduğunu hepimiz biliyoruz. Eskiden Türkiye'de olan terör kamplarını Suriye'de kurduklarını, oradaki aileleri tehdit edip o ailelerin çocuklarını PKK/PYD terör örgütüne kattıklarını, onlara uluslararası sistemden gelen aylıklarını verdiklerini hepimiz biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün operasyonların kendine ait bir sebebi var"

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde terörle mücadelede büyük mesafe aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ama yığınağın Suriye'ye yapıldığını, Türkiye'nin Afrin, Cerablus, Azez, Mare, Çobanbey, aynı zamanda Tel Abyad, Resulayn, bu noktalara yaptığı operasyonların temel anlamının burada yattığını, uluslararası bir sistemin, hemen yanı başımızda kuzu postuna büründürmeye çalıştıkları, içerisinde kendi bütün karakterlerini barındıran canavarları besleyen bir alan oluşturmaya çalıştıklarını hep beraber biliyoruz."

Bütün operasyonların kendine ait bir sebebi olduğuna dikkati çeken Soylu, "Bu, bizim etrafımızda ve içimizde örülmek istenen, bizi hareketsiz ve istikrarsız bırakmak isteyen o anlayışı yıkma ve Türkiye'yi coğrafyasıyla birlikte ilelebet özgür, hür ve güçlü bir ülke yapabilme kabiliyetidir." dedi.

Soylu, hala Türkiye'nin büyüklüğünü anlamayanların olduğunu dile getirerek, "Bu nesil bir sınav neslidir. Bir sınavın içerisindeyiz. Bu sınavın içerisinden Allah'ın izniyle başarılı şekilde çıkarsak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü şekilde çıktığımız andan itibaren tecrübeler gelecek nesillere aktarılacak ve gelecek Türkiye'si büyük ve güçlü olacaktır." diye konuştu.