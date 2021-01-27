Öğretmen ve polis karı koca evlerinde ölü bulundu
|27 Ocak 2021 14:06
|+Aa- Yazdır
Erzincan'da doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri değerlendirilen öğretmen ve polis karı koca evlerinde ölü bulundu.
Demirkent Osmanlı Mahallesi'nde ikamet eden polis Mehmet Ufuk Çabuk (42) ile öğretmen eşi Özlem Çabuk'tan (44) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve giden Mehmet Ufuk'un meslektaşları, çilingir yardımıyla kapıyı açtıktan sonra çifti mutfakta hareketsiz şekilde yerde buldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri değerlendirilen çiftin cenazesinin, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılacağı öğrenildi.
Öte yandan olayı duyan Mehmet Ufuk'un mesai arkadaşları da mahalleye geldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tıra arkadan çarpan ambulanstaki hemşire yaşamını yitirdi, şoför yaralandı
27 Ocak 2021 13:12
|Ceylan hemşireyi boğazından bıçaklamıştı! Savcı 15 yıl hapis istedi
27 Ocak 2021 10:41
|Kaçak etüt merkezinde kız çocuğuna taciz iddiasına soruşturma
27 Ocak 2021 08:29
|Öğretmene canlı ders sırasında 'karikatür' baskını
27 Ocak 2021 08:05
|Sobadan zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi
27 Ocak 2021 06:47
|Ters yöne girip soğan yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
27 Ocak 2021 06:39
|Üniversite öğrencisinin feci ölümü! Gözyaşları sel oldu
26 Ocak 2021 23:40
|Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı; 1 ölü, 1 yaralı
26 Ocak 2021 23:03
|Eşinden kalan miras ile evlenmek isteyen kişi dolandırıldı
26 Ocak 2021 20:53
|Hız denemesi yaptığı görüntüleri kaydetmişti, önceki gün geçirdiği kazayla hayatını kaybetti
26 Ocak 2021 18:12