Erdoğan yanıtladı: Kısıtlamalar kaldırılacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kısıtlamaların kaldırılması) Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız."
|27 Ocak 2021 14:16
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