1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'de 3 bakanlıkta 3 Türk kadına önemli görev

ABD'de Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'na üst düzey pozisyonlara Türk kadınlar getirildi. Didem Nişancı ve Özge Güzelsu'nun ardından Naz Durakoğlu ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı oldu.
 27 Ocak 2021 14:20
+Aa- Yazdır
ABD'de 3 bakanlıkta 3 Türk kadına önemli görev

Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden geçen hafta yemin ederek görevine başladı. Biden'ın göreve gelmesiyle birlikte ABD'de üst düzey pozisyonlara yeni atamalar yapılıyor.

ABD'de üç Türk kadına önemli görevler verildi. Dışişleri, Savunma ve Hazine bakanlıklarında Türk kadınlar yönetici pozisyonlarına getirildi.

Yeni görevi en son açıklanan isim ise Naz Durakoğlu oldu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: NAZ DURAKOĞLU

Naz Durakoğlu ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. Barack Obama döneminde de Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu müsteşarın Başdanışmanı olan Durakoğlu, Rutgers Üniversitesi'nde lisans ve Deniz Savaşı okulunda master yaptı.

SAVUNMA BAKANLIĞI: ÖZGE GÜZELSU

Joe Biden yönetimine seçilen 2'nci Türk, Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşavir Yardımcılığı'na atanan Özge Güzelsu oldu. California'da avukatlık yapan, önceden Senato Askeri Komitesi'nde çalışan Özge Güzelsu, Türkiye'ye karşı Kürt gruplara destek veren görüşleriyle bilinen ülkenin ilk siyahi Amerikalı Bakanı emekli general Lloyd Austin'in yönetimi altında Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapacak. Güzelsu, Stanford ve Harvard üniversitelerinde eğitim gördü.

HAZİNE BAKANLIĞI: DİDEM NİŞANCI

ABD'nin Hazine Bakanı Janet Yellen oldu. Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edecek. Didem Nişancı 9 Mart 1973 tarihinde dünyaya geldi. 1991-1995 yılları arasında ABD'de Ekonomi alanında eğitim aldı.

Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalışmıştı.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AB ile AstraZeneca arasındaki aşı anlaşmazlğı büyüyor
27 Ocak 2021 14:57		 Almanya'da 94,8 milyonluk ikramiye Türk'e isabet etti
26 Ocak 2021 23:42
Almanya ülkeye girişleri kısıtlamayı inceliyor
26 Ocak 2021 21:33		 Bilim insanları: Evcil hayvanlar da aşılanmalı
26 Ocak 2021 21:25
Fransa'da öğretmen ve okul hemşireleri greve gitti
26 Ocak 2021 20:28		 Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak
26 Ocak 2021 19:56
Almanya ve AB: Sosyal medya devlerini dizginleyelim
26 Ocak 2021 19:42		 Dünyanın en değerli markaları belli oldu
26 Ocak 2021 16:36
İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti istifa etti
26 Ocak 2021 15:29		 Suriye'nin Haseke kentinde, Türkiye'den de hissedilen deprem
26 Ocak 2021 14:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:11 - Askerin hayatını kurtardı, ihracata başladı16:04 - 15 bin liraya yenilediler: 30 yaşındaki Serçe uçmaya hazır16:00 - Usulsüz ödeme yapan Belediye memuru tutuklandı15:50 - Kurslarda yüz yüze eğitim karmaşası15:43 - Aracıyla baraj suyuna kapıldığını ihbar eden kadın aranıyor15:33 - Savcılara uyarı: Sağlık personeline şiddette, ev adreslerini deşifre etmeyin
15:19 - Temel Karamollaoğlu'ndan 'adalet reformu' açıklaması15:15 - Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Berhan Şimşek'e yalanlama15:09 - FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı15:04 - Fırtınada, sahile 60 metre mesafedeki balkonda balık bulundu14:57 - AB ile AstraZeneca arasındaki aşı anlaşmazlğı büyüyor14:51 - Vali ile muhtar kar temizliği yaptı
14:50 - Telif hakkı ihlali suçundan mahkumiyet memur olma şartlarını etkiler mi?14:39 - Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 'militan' tepkisi14:38 - Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlatıldı14:34 - Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 20 şüpheli itirafçı oldu14:29 - WhatsApp'ta keşfedildi! Rehberi ele geçiriyor
14:28 - Esnafa, kira destekleri ödenmeye başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
2021 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu
Bakan Selçuk'tan öğrencilere çağrı: Bu tarihte okulda olun
Youtuber Fariz hakkında gözaltı kararı verdi
Erdoğan yanıtladı: Kısıtlamalar kaldırılacak mı?
Hukuk reformunda hakim ve savcılara sosyal medya yasağı
'Mühim olan fiyat değil; ayçiçek yağına ulaşabiliyor olmak!'
Erdoğan açıkladı: Kafe ve restoranlar için destek ödemesi
Öğretmene canlı ders sırasında 'karikatür' baskını
Askeri okullara öğrenci almak için başvuru kılavuzu yayımlandı
Tarlada 2, filede 12 TL, bahane hazır... Ürün kurudu, sel oldu, kar yağdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Efsane üçlü 2
kötü sanat müzesi 1
oğuz boyları 2
sömestrin salgına etkisi 1
evelik 1
ılılılılılılılılılılılılı 2
bright-osayi samuel 1
uğursuz 4
kinaye 1
İngiliz kraliyet Orkestrasının Sezen Aksu Şarkılarını Çalması 6
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Koçarlı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Şırnak Belediyesi 8 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 55 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam