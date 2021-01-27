Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'in Havran ve Gönen ilçelerinde birer mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
|27 Ocak 2021 14:24
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Balıkesir'in Havran ve Gönen ilçelerinde birer mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Havran'ın kırsal Tepeoba ve Gönen'in Gaybular mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Her iki mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının 8 Şubat'ta sona ereceği kaydedildi.
Bu arada, Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önlem aldıkları Tepeoba ile Gaybular mahallelerine giriş ve çıkışlara müsaade etmiyor.
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