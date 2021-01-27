Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 20 şüpheli itirafçı oldu
|27 Ocak 2021 14:34
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Balıkesir merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 zanlı serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Kilis, Ordu, Van, Zonguldak, Çorum ve Manisa'da eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün polis akademisi ve okulu yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak'ta düzenledikleri operasyonda 3'ü polis, 3'ü öğretmen, ikisi meslekten ihraç edilmiş polis memuru, 12'si özel sektör çalışanı olan zanlıları gözaltına almıştı.
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