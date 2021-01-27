Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlatıldı
İş insanı ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe'nin geçtiğimiz aylarda yayınladığı videoda cinsel organı gözükmüştü. Bir takipçisi 'halkın ahlakını bozuyor' diyerek şikayette bulundu. Savcılık, Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı.
|27 Ocak 2021 14:38
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Saltbea 'tuz serpme' hareketi ile şöhreti yakalayan Nusret Gökçe'nin dünyanın birçok yerinde restoranları var.
'Sosyete kasabı' lakabı ile bilinen Nusret hakkında bir son dakika haberi geldi... Nusret Gökçe, geçtiğimiz aylarda 33 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından bir video paylaşmıştı.
Video içerisinde yatağa bornoz ile atlayan Nusret'in mahrem yeri görünmüştü. Nusret'in bir takipçisi, rahatsızlığı dile getirmek için savcılığa şikayette bulundu.
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