1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlatıldı

İş insanı ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe'nin geçtiğimiz aylarda yayınladığı videoda cinsel organı gözükmüştü. Bir takipçisi 'halkın ahlakını bozuyor' diyerek şikayette bulundu. Savcılık, Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı.
 27 Ocak 2021 14:38
+Aa- Yazdır
Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlatıldı

Saltbea 'tuz serpme' hareketi ile şöhreti yakalayan Nusret Gökçe'nin dünyanın birçok yerinde restoranları var.

'Sosyete kasabı' lakabı ile bilinen Nusret hakkında bir son dakika haberi geldi... Nusret Gökçe, geçtiğimiz aylarda 33 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından bir video paylaşmıştı.

Video içerisinde yatağa bornoz ile atlayan Nusret'in mahrem yeri görünmüştü. Nusret'in bir takipçisi, rahatsızlığı dile getirmek için savcılığa şikayette bulundu.
CNN Türk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sözde medyumlardan online büyü istismarı
27 Ocak 2021 11:04		 Cüneyt Özdemir, YouTuber'lıktan sonra dizi işine de giriyor
27 Ocak 2021 10:33
O fotoğraf kafa karıştırdı! Aykut Kocaman Çukur dizisinde mi oynayacak?
27 Ocak 2021 10:00		 Defne Samyeli'ne haciz şoku
27 Ocak 2021 07:58
Instagram açığını buldular, 5 dolar ödül teklif edildi
26 Ocak 2021 13:08		 TRT, Necmettin Erbakan'ın hayatını dizi yapıyor
25 Ocak 2021 21:01
Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor
25 Ocak 2021 11:51		 Demet Akalın tepki göstermişti! TDK'ya göre hangisi doğru?
25 Ocak 2021 10:06
Cüneyt Arkın'dan Nevşin Mengü'ye: Askerime polisime saldırmam
24 Ocak 2021 23:17		 Ümit Erdim'den 'izinsiz görüntü kullanımı' şikayeti
24 Ocak 2021 15:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:11 - Askerin hayatını kurtardı, ihracata başladı16:04 - 15 bin liraya yenilediler: 30 yaşındaki Serçe uçmaya hazır16:00 - Usulsüz ödeme yapan Belediye memuru tutuklandı15:50 - Kurslarda yüz yüze eğitim karmaşası15:43 - Aracıyla baraj suyuna kapıldığını ihbar eden kadın aranıyor15:33 - Savcılara uyarı: Sağlık personeline şiddette, ev adreslerini deşifre etmeyin
15:19 - Temel Karamollaoğlu'ndan 'adalet reformu' açıklaması15:15 - Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Berhan Şimşek'e yalanlama15:09 - FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı15:04 - Fırtınada, sahile 60 metre mesafedeki balkonda balık bulundu14:57 - AB ile AstraZeneca arasındaki aşı anlaşmazlğı büyüyor14:51 - Vali ile muhtar kar temizliği yaptı
14:50 - Telif hakkı ihlali suçundan mahkumiyet memur olma şartlarını etkiler mi?14:39 - Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 'militan' tepkisi14:38 - Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlatıldı14:34 - Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 20 şüpheli itirafçı oldu14:29 - WhatsApp'ta keşfedildi! Rehberi ele geçiriyor
14:28 - Esnafa, kira destekleri ödenmeye başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
2021 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu
Bakan Selçuk'tan öğrencilere çağrı: Bu tarihte okulda olun
Youtuber Fariz hakkında gözaltı kararı verdi
Erdoğan yanıtladı: Kısıtlamalar kaldırılacak mı?
Hukuk reformunda hakim ve savcılara sosyal medya yasağı
'Mühim olan fiyat değil; ayçiçek yağına ulaşabiliyor olmak!'
Erdoğan açıkladı: Kafe ve restoranlar için destek ödemesi
Öğretmene canlı ders sırasında 'karikatür' baskını
Askeri okullara öğrenci almak için başvuru kılavuzu yayımlandı
Tarlada 2, filede 12 TL, bahane hazır... Ürün kurudu, sel oldu, kar yağdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çınar Ağacı 3
tufeyli 1
baharat 3
cil otu 2
koronanın bize öğrettikleri 2
Maşa 1
Baba evinde prensesler gibi olmak 5
Güvenilecek erkek 1
araba camının buharlanması 1
yıldız 2
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Koçarlı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Şırnak Belediyesi 8 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 55 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam