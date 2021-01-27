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Fırtınada, sahile 60 metre mesafedeki balkonda balık bulundu

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış, gece saatlerde kuvvetli rüzgarla birlikte etkili oldu. Konyaaltı sahiline 60 metre uzaklıktaki bir sitenin 3'üncü katındaki dairenin balkonuna, fırtınanın etkisiyle gelen bir balık, ev sahibini şaşkınlığa uğrattı.
 27 Ocak 2021 15:04
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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar için uyarıda bulunduğu Antalya'da yağış, dün akşam saatlerinde başladı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış, kuvvetli rüzgar ile birleşti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrildi, bazı ağaçlar yerinden söküldü. Sabaha karşı etkisini artıran yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

60 METRE UZAKTAKİ SİTENİN BALKONUNDA BALIK BULUNDU

Konyaaltı sahiline 60 metre uzaklıktaki bir sitenin 3'üncü katındaki dairenin balkonuna, fırtınanın etkisiyle gelen bir balık, ev sahibini şaşkınlığa uğrattı. Ev sahibi Kadriye Bahadır, "Geceden gelmiş olabilir. Sabah balkona çıktığımda buldum" dedi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise, "Vatandaşın balkonunda bulduğu balık, bir tür yılan balığı. Bu balığı martının biri yemek üzere ya balkona getirdi, ya da taşırken ayağından düşürdü" diye konuştu.

10 UÇUŞ İPTAL, 5 UÇAK KONYA VE ANKARA'YA İNDİ

Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'na gece boyunca uçaklar iniş yapamadı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği bilgilerine göre dün gece iniş için Antalya Havalimanı'na gelen SunExpress, Türk Hava Yolları ve Pegasus firmalarına ait toplam 5 uçak, elektrik yüklü CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları ve hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle iniş yapamadığı için Konya ve Ankara- Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.

Konya'ya iniş yapan uçaklardan toplam 237 yolcu 6 otobüsle Antalya'ya getirildi. Halen devam eden kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle toplam 10 uçuş ise iptal edildi. Antalya'ya yapılacak uçuşlarla ilgili uyarıda, meydan üzerinde etkili olan CB bulutları ve hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle uçakların iniş yapamadığı ve iptallerin yaşandığı belirtildi.

Kuvvetli yağışların Antalya'nın doğusundaki yüksek kesimlere kar olarak düşmesi beklenirken, yağışın bugün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

DHA
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