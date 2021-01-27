FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı
|27 Ocak 2021 15:09
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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında firari eski emniyet müdürü M.T'nin de bulunduğu 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekiplerince örgütün hücre evlerinde yakalanan 35 şüpheliden adliyeye sevk edilen 21'inin işlemleri devam ediyor. Söz konusu 21 zanlıdan 14'ü, gözaltı süresinin uzatılması üzerine tekrar emniyete getirildi.
Kalan 7 zanlıdan aralarında firari eski emniyet müdürü M.T'nin de bulunduğu 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Halen emniyette bulunan 28 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.
- Operasyon
İzmir'de dün, FETÖ'nün hücre evlerine yönelik 35 adrese düzenlenen operasyonda aralarında firari eski emniyet müdürü M.T. ile meslekten ihraç edilmiş hakim, asker ve emniyet mensuplarının da olduğu toplam 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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