Mesut Özil 3,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı

Sarı Lacivertli taraftarlar uzun zamandır beklediği transfere kavuştu.

Fenerbahçe'nin Arsenal'den kadrosuna kattığı yıldız oyucu, düzenlenen törenle kendisini 3.5 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayan olan imzayı attı.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil için imza töreni düzenledi.

Mesut Özil'in açıklamaları:

Heyecanlıyım. Çok mutluyum. Başkanımızın dediği gibi, Fenerbahçe benim için bir hayaldi. İki taraf için de muhteşem. İnşallah takıma sahada, yeteneğimle faydalı olacağım. Ben inanıyorum Fenerbahçe'ye. Burada olduğum için de çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum.

Mesut Özil: Beni Fenerbahçeli yapan aslında kendimim. Küçükken maçları seyrederken birisi Galatasaraylı oluyordu, birisi Beşiktaşlı. Ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacak.

Törende konuşan Ali Koç'un açıklamaları:

Biz bu hikayenin başlangıcı olarak 7 Haziran 2019 olan, Mesut'un evlilik tarihini alıyoruz. O gün Acun Ilıcalı, 'İnşallah bu sene vatan hasretin sona erer Mesut' dedi. Bu beklentilerin fitilini ateşledi. Bu hikayenin pek çok kahramanı, emek sarfedenleri oldu. Sevgili Acun Ilıcalı'nın çok önemli rolü, maddi manevi desteği oldu. Ben gelecekse keşke ocak ayında gelse dedim. 8 Aralık günü Samandıra'dan bir röportajım olmuştu. Bu konuya girmeyecektim. Ben de o zaman gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse çok güzel bir rüya olur demiştim. 8 Aralık'ta aslında Londra yolculuğumuz başladı. Sakatlığı var mı, fit mi, saha dışında nasıl, bize tepeden bakar mı? Sonra Wenger'i Erol Bulut ile görüştürdük. Faydalı bir görüşme oldu. 10 Aralık'ta bir dostumuzun evine gittik. Orada Mesut ile tanıştık. Konuşmamız sırasında Mesut çocukluğundan beri gönül verdiği takımda oynama hayallerinden bahsetti. Transferin detayları netleştirildi. Mesut ile kulübü arasındaki süreç tamamlandı ve bugün huzurlarınızdayız. Kısacası, daha güne kadar gerçekleşmesi rüya olarak görülen bir transferi daha Fenerbahçe gerçekleştirdi. Aslında Fenerbahçe lehine pek çok şey sıralandı.